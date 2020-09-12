復刻金馬號行駛梨山　新金馬小姐首航重現風華

今上午在豐原客運谷關站舉辦首航儀式，邀請早年曾擔任金馬小姐的四位資深學姊，並為新一代新金馬小姐一一別上代表榮耀的金馬徽章，象徵傳承金馬小姐的服務精神，參山處副處長曹忠猷也頒授梨山風景區觀光大使聘書給四位新金馬小姐，期待能夠重現當年金馬小姐美麗風景，將谷關、梨山與中橫沿線豐富的自然生態與歷史人文介紹給遊客。
參山處副處長曹忠猷表示，今年適逢中部橫貫公路開通60週年，參山處為重現當年金馬小姐在中橫公路上服務遊客的風采，除了先前在5月份已推出復刻金馬號豐原客運865公車，這次特別與嶺東科技大學觀光、服飾設計､時尚經營與數位媒體等系所合作，徵選培訓4位的學生擔任新一代金馬小姐，近日已完成觀光資源導覽解說、車上服務儀態等培訓課程，並前往梨山風景區進行導覽解說技巧實務訓練，讓同學們認識原本僅在導覽折頁上看過的場景，培訓過程也由嶺東科技大學師生合作進行拍攝記錄，並於首航儀式現場進行播放，讓訓練過程的艱辛及有趣的一面都真實的呈現在大家面前，也為四位新金馬小姐這段奇幻的旅程，留下珍貴的回憶。
新金馬小姐黃同學表示，由於自己本身會暈車，現地實習時在車上要思考如何解說，又要一邊看提示稿，真吃足了苦頭。就讀服飾設計系二年級的阮同學也說，自己能穿上和老師一起合力完成的復刻金馬小姐制服，製作過程真的很不容易，尤其是要從老照片中揣摩出帽子的製作方式，真的是十分難忘的學習經驗！
新金馬小姐觀光導覽解說服務班次已公布於參山處官網及臉書粉絲專頁，想要親睹金馬小姐風采的遊客，可以上網查詢，並前往巴士趣網站預約搭乘復刻金馬號豐原客運865公車，免開車輕鬆遊玩梨山風景區。
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