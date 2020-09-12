影／2020彰化縣人權藝術季　「手」護人權園遊會

彰化縣文化局今(12)日於彰化縣二二八暨人權紀念館舉辦手護人權園遊會活動，縣長王惠美、台灣二二八事件遇難先烈恭祭協會理事長林才壽等人與會和大小朋友相見歡，並頒獎「兒童人權創意著色寫生比賽」得獎者，同時也邀請大家一起到北斗郡守官舍繪人權、走歷史、體驗古鎮風華。

▲彰化縣長王惠美頒獎兒童人權創意寫生著色比賽創意寫生組第一名陳以玹。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.12）

2020彰化縣人權藝術季─手護人權園遊會，有文創商品攤位展、古蹟消防體驗和「陸爸爸說故事」，數以百組親子到場開心看歷史、聽故事，重新認識北斗小鎮風華；未來還有5場次北斗小鎮輕旅行，等著民眾免費同遊。

▲彰化縣長王惠美邀請228協會理事長林才壽出席手護人權園遊會活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.12）

園遊會活動多，邀請縣內文創店家設攤，有創意親子手作DIY，還有結合桌遊與體驗概念，設計出的「古蹟防災大富翁」與「古蹟帳篷濃煙體驗」防災遊戲，另外兒童人權劇團聯合匯演很受歡迎，包括知名「陸爸爸說演劇場」巧妙運用大型充氣人偶互動說演故事，演出精彩的兒童人權戲劇，跟小朋友分享周遭人、事、物的平權知識，達到寓教於樂的效果。

北斗鎮長李玄在說，文化局推行彰化縣人權藝術季相關人權推廣活動，使大眾了解人權教育與北斗郡守官舍歷史建築物，並串聯地方觀光美食景點結合帶動地方觀光經濟。目前除了北斗郡守官舍，另外還有「保甲事務所、街長宿舍」等歷史建築物都將陸續活化開放，未來將串聯形成一個輕旅行的景點，透過結合帶動地方經濟、觀光效益與發展。

▲北斗郡守官舍是日治時期歷任北斗郡守的公有宿舍，被登錄為彰化縣歷史建築。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.12）

王惠美頒獎給參加兒童人權創意著色寫生比賽的得獎學生，得獎作品將在北斗郡守宿舍展覽到10月底；今天現場最讓大家期待的摸彩活動，獎項多達50項，讓民眾不只在兒童人權知識有所增進，還有機會抱回大獎，為活動增添不少樂趣。

2020彰化縣人權藝術季輕旅行活動目前有9月20、26日和10月4、10、11日合計5場次可報名，每場次以15人為限，免費參加，意者在活動前一周上網進入彰化縣二二八暨人權紀念館粉絲專頁報名，歡迎5歲以上兒童報名參加。