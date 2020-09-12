金門老兵召集令！家書、情書、刺青都算證明文件

觀光處表示，有居住在金門的老兵，認為申領紀念品的資格規定，有歧視居住金門老兵之虞，觀光處鄭重澄清，台籍和金門籍老兵沒有差別待遇，居住金門的老兵，只要號召昔日一起服役的臺灣4名同袍來金參加活動，就可憑接機照片和陪同旅遊照片，替代機票和住宿證明，加上金門服役佐證文件、身分證、與標語合照，即可申領專屬紀念品。
觀光處也說明，舉凡證件、文件、照片、獎狀、勳章、派令、金門部隊提供紀念的私章、金門出任務時的保險單、金門部隊核發的休假單、金門部隊核發的通行證、金門輪調令、金門軍人身分證等，甚至是金門郵局郵戳之金門部隊信箱的家書情書、服役時刺在身上的小金門字樣及地圖、標語刺青，只要能容易辨明與在金門服役有關者，均可做為在金服役佐證文件。
金門老兵召集令活動，對象是曾經在金門服役且已退役的陸軍、海軍、空軍老兵，於9月30日至12月15日期間返金旅遊，並參加活動均得申領專屬紀念品，申領條件包括金門服役證明文件、身分證、來金機票、金門合法旅宿住宿證明，及與金門軍事標語合照照片，紀念品有「2020年金門老兵專屬紀念酒」1瓶、設計精美富紀念價值的「到金禮」識別證套、「神祕禮」長版手機長吊帶，共3樣，每樣限量8000份，每人限領1份，送完為止。
活動辦法可上金門觀光旅遊網查詢。