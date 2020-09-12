影／2020就業博覽會於北斗舉辦　多元工作媒合

王惠美表示，為了提供勞工朋友們好的職場，也為了解決在地企業人力缺口問題，每年彰化縣政府都會舉辦約五場大型就業徵才活動，今天於北斗地區舉辦是本年度第三場就業博覽會，除有12家上市上櫃公司及4家綠色能源風電產業，有各種多元工作可以提供給民眾一起來找到好工作、公司找到好員工，勞資雙方一起努力，為彰化一起努力打拚。
全球最大的風電公司沃旭能源在彰化縣外海開發「大彰化離岸風電計畫」，風機、風場正在組裝建置中，力拚明年底送電，將來需要40名運作維護工程師，目前已展開徵才，年薪逾百萬元的運維工程師職缺讓許多台北人趨之若鶩，紛紛南下面試，試運氣。
台灣沃旭佈局離岸風電非常積極，日前更獲得台積電購買920MW（百萬瓦）綠電，去年該公司進行風場和風機的組裝，徵才重點放在機電、機械、土木人才，今年則因應將來的營運維護，徵才重點擺在具有電機、電子、機械的專才，具有環安衛執照及精通外語者會較吃香。
北斗鎮長李玄在說，感謝勞動部勞動力發展署、彰化縣政府在北斗鎮舉辦2020「就業薪動力 美好薪未來」就業博覽會，為千里馬與伯樂搭起一座就業媒合的橋梁，本次廠商提供工作機會，參與徵才廠商，產業類別包含製造業、高科技業、保全業及服務業等，提供求職民眾多元的選擇。
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