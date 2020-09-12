影／2020就業博覽會於北斗舉辦　多元工作媒合

2020「就業薪動力‧美好薪未來」第3場就業博覽會今（12）日於北斗國中舉辦，邀請36家縣內外廠商參與，包含12家上市上櫃公司及在地優良企業，提供1,000個以上工作機會，參加人數1800餘人，初步媒合率70%，彰化縣長王惠美說，疫情因素造成無薪假也獲明顯減少。

▲彰化縣政府都會舉辦約五場大型就業徵才活動，今天於北斗地區舉辦是本年度第三場就業博覽會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.12）

王惠美表示，為了提供勞工朋友們好的職場，也為了解決在地企業人力缺口問題，每年彰化縣政府都會舉辦約五場大型就業徵才活動，今天於北斗地區舉辦是本年度第三場就業博覽會，除有12家上市上櫃公司及4家綠色能源風電產業，有各種多元工作可以提供給民眾一起來找到好工作、公司找到好員工，勞資雙方一起努力，為彰化一起努力打拚。

全球最大的風電公司沃旭能源在彰化縣外海開發「大彰化離岸風電計畫」，風機、風場正在組裝建置中，力拚明年底送電，將來需要40名運作維護工程師，目前已展開徵才，年薪逾百萬元的運維工程師職缺讓許多台北人趨之若鶩，紛紛南下面試，試運氣。

▲風場的運維工程師工作內容就是出海維護風機、風場（圖／台灣沃旭提供）

台灣沃旭佈局離岸風電非常積極，日前更獲得台積電購買920MW（百萬瓦）綠電，去年該公司進行風場和風機的組裝，徵才重點放在機電、機械、土木人才，今年則因應將來的營運維護，徵才重點擺在具有電機、電子、機械的專才，具有環安衛執照及精通外語者會較吃香。

▲彰化縣政府於北斗國中舉辦2020「就業薪動力‧美好薪未來」就業博覽會，提供求職者更多就業機會，能儘早投入職場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.12）

北斗鎮長李玄在說，感謝勞動部勞動力發展署、彰化縣政府在北斗鎮舉辦2020「就業薪動力 美好薪未來」就業博覽會，為千里馬與伯樂搭起一座就業媒合的橋梁，本次廠商提供工作機會，參與徵才廠商，產業類別包含製造業、高科技業、保全業及服務業等，提供求職民眾多元的選擇。