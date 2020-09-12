府中「潮念舊」生活節　藝術、在地品牌打造舊城新品味

新北市政府文化局「潮念舊生活節」即日起於板橋府中登場，以過往的枋橋城「府中」為基地，打造假日生活市集、巷弄街頭藝術展演及古城文化體驗活動，更結合在地信仰及新銳設計師推出府中限定平安符及設計杯袋，讓有歷史的城市記憶重新復甦。





新北市長侯友宜表示，府中地區過去匯集前縣府行政中心、舊板橋火車站和商圈於一地，是在地記憶的生活中心，為推動城市新美學，市府今年啟動「府中美學示範基地」計畫，陸續推動各項跨局處軟硬體計畫，讓板橋府中地區串連起四鐵共構的新板特區及國定古蹟林本源園邸所在的枋橋古城區，「潮念舊生活節」即是首檔推出的地方品牌活動，希望藉由藝術文化軟性的能量，重新發掘在地文化以及提升新北城市生活美學。



▲假日「潮念舊生活市集」，包含在地烘焙品牌、坪林茶作坊等，更有數十場的街頭藝術以及6件藝術裝置（圖/新北市政府文化局提供）

活動結合新北在地品牌，推出假日「潮念舊生活市集」，包含在地傳承一甲子的烘焙品牌「大將金角」、來自坪林的「白青長茶作坊」、三峽「谷芳有機茶園」等，另有數十場的街頭藝術匯演及435藝術聚落進駐團隊為府中地區量身打造的6件藝術裝置；設置於捷運府中站3號出口廣場的地標裝置《三個邊界》，靈感來自以前的枋橋古城，氣球球體高度與枋橋城牆高度相同，描繪過去與現在對於邊界定義的不同，更展現現今民眾的無疆界生活型態，與城市自古至今文化的交疊。





這次更結合在地重要信仰中心之一「板橋慈惠宮」與新銳設計師─張簡士揚的設計，推出「潮念舊─府中限定平安符」，連結常民生活信仰與美學設計，護佑百姓健康平安。





板橋府中「潮念舊生活節」以板橋豐厚的歷史底蘊為基底，結合當代新潮視覺設計，藉由市集、藝術展演及各項文化體驗活動，活動即日起至10月25日，每週六、日下午4時至9時，更多活動資訊歡迎上官網查詢。



