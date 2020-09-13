武界壩閘門異常放水　台中兩家庭至南投露營遭溪水沖走

南投縣消防局勤務指揮中心一名值班的消防隊員指出，今天凌晨5時左右，有民眾報案指稱仁愛鄉法治村武界一線天，有2名大人和2名小孩被溪水沖走，南投縣消防局埔里分隊、仁愛分隊等4個分隊出動3艘橡皮艇前往搜救，也通報消防署申請直升機進行搜尋。
消防局指出，直升機今天上午曾飛抵意外現場上空，卻因雲層太厚無功而返，搜救人員則在早上7時抵達意外現場，據在場民眾指出，露營的是2個來自台中市太平區的2個家庭，總計有4名大人、2名小孩，溪水沖走2名大人、2名小孩，未被沖走的人用手機傳訊息請友人幫忙報案。
南投縣消防局則指出，截至上午10時為止，搜救工作仍在進行中，他們也出動空拍機在下游水域展開搜尋，希望儘速找到失蹤的3人。
外傳溪水暴漲是因為上游的武界壩臨時放水所致，針對大觀電廠武界壩排洪閘門疑開啟造成下游民眾遭沖走，台電公司發布新聞稿表示，武界壩閘門今天清晨4時12分、5時8分，發生異常自動開啟情形，台電值班人員發現後通報並關閉全數閘門控制電源，異常原因調查中。
台電指出，武界壩下游濁水溪設有警示牌，告知民眾不得進入及從事活動相關警語，今天上午接獲當地村長告知，下游溪床有露營民眾遭洪水沖走，台電正會同警方積極協尋中，將密切關注後續。
對此事件政院發言人丁怡銘表示，有關當地是否為禁止露營區域、閘門開啟是否有任何人為疏失等，請相關單位與台電盡快調查，並對外說明，但目前首要之務是救援，內政部接獲通報，已第一時間派遣空勤直升機、特搜人員協助消防等單位進行搜救，政府將盡全力進行救援任務。