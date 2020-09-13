雲端上的婚禮　林佳龍證婚敲響幸福鐘聲

交通部觀光局參山國家風景區管理處響應中橫公路通車60週年，規劃「中橫觀光60幸福梨山·愛在高峰」系列活動，壓軸好戲「雲端上的婚禮梨山彩虹囍事」今(13)日在全國海拔最高的梨山耶穌堂盛大登場，交通部長林佳龍親自蒞臨為12對佳偶見證幸福，並頒發結婚證書。





林佳龍表示，台灣具指標性的聯合婚禮中，「雲端上的婚禮」因具備高海拔脊梁山脈風景、原民部落文化傳承、耶穌堂歷史建物和中橫開發的時代背景，顯得十分具有特色與故事性，佳偶們也在婚禮前體驗了3天2夜的彩虹囍事部落遊程，包含泰雅成年禮與新人之夜、高山婚禮茶席、梨山囍事婚紗拍攝，透過主題活動和聯合婚禮，為大梨山地區帶來不少商機，也希望將梨山形塑為新人度蜜月、拍婚紗的浪漫觀光聖地，打造梨山觀光活動新品牌。





現場12隊佳偶們當中，最受矚目的莫過於已結褵64年的蔡校長夫婦，兩人從小就是青梅竹馬，蔡校長歷經823砲戰後退伍回鄉後兩人結為夫妻，5年前的一個小意外，蔡女士行動能力大受影響，生活起居必須依賴別人的協助，蔡校長雖然已高齡87歲，仍堅持每天親自照顧老伴，這樣的鶼鰈情深令旁人稱羨，孝順的兒女經詢問兩老的意見，發現兩老對於再穿一次婚紗禮服都很有興趣，也因此成為這次婚禮全場的焦點。





婚禮現場，由知名華裔設計師Daniel Wong領軍布置，而婚禮派對不僅有原民樂團演出，藍帶主廚Nicolas利用在地食材製作幸福料理與美味甜點，更是抓住了全場賓客味蕾！林佳龍在派對開始後，抽出國際精品Hearts on Fire婚戒1對，當作幸福好禮送給佳偶，同時也贈送每對新人一只送子鳥吊飾，外觀是泰雅族的神鳥Siliq肚子中藏著一隻可愛的小幼鳥，為新人們加添「好福氣」與「好孕氣」。



