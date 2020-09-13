松哥司機20年梨山溫馨接送　盧秀燕頒貢獻獎感謝

台中市政府交通局今(13)日舉行「2020金運獎」頒獎典禮，市長盧秀燕表揚26位優良公車駕駛，交通局長葉昭甫並為他們別上優良駕駛徽章，盧秀燕更頒發特別貢獻獎予豐原客運退休駕駛員王茂松，感謝「永遠的松哥」20多年對梨山和平地區的奉獻。





王茂松靦腆地說，他跟各位司機一樣平平凡凡、認真工作，感謝市長肯定，也謝謝豐原客運照顧他25年。

盧秀燕表示，台中市約有1500餘位公車司機，她上任以後，去年即恢復舉辦「金運獎」，希望表揚在服務品質及行車安全優良的公車駕駛員，慰勞他們平時的辛勞，得獎的26位是精挑細選，受到乘客、客運業者及市府都肯定的優良公車駕駛，在他們的工作當中，堅守崗位、認真服務、使命必達，安全地將市民朋友載送到他們需要到達的地點，她代表市府及市民，感謝優良公車駕駛及家屬的體諒支持，「你們是城市英雄！」

今年「金運獎」特別貢獻獎頒發給甫從豐原客運退休的駕駛員王茂松，他曾開過計程車、做過工廠職員，最後在豐原客運擔任梨山地區公車司機直到今年退休，是居民口中熱心助人的「王大哥」、「松哥」，也是梨山國中小歷屆學生最懷念的「司機爸爸」。

交通局特別採訪梨山地區居民及梨山國中小校長、教師，剪輯成影片在會中播放，梨山國中小教師們回憶王大哥記得每位小朋友上車地點，遇到小朋友睡過頭，還會把車停在安全地點，請其他小朋友叫他起床，一定要載到每位學生才會抵達學校。

梨山國中小校長洪永明表示，對小朋友而言，王大哥不只是公車司機，更是陪伴他們長大的家人；交通局長葉昭甫也在影片的最後感謝王大哥給台中市的公車司機一個好榜樣，「他的熱情讓我們了解，任何職業都不平凡，都有無限可能。」

葉昭甫表示，市府舉辦「金運獎」希望樹立標竿，讓台中市公車司機都能以獲獎人員為榜樣，一同提升服務品質及行車安全，讓市民感受到台中交通幸福。響應台中捷運綠線將在今年下半年通車，2020金運獎以「運轉無限．耀轉台中」為主題，讓台中市民的交通有更多元的選擇；今年除了請業者就日常服務品質推舉優良駕駛外，更首次增加近期執勤無相關違規紀錄的門檻。

交通局指出，今日獲表揚的優良公車駕駛包括豐原客運李承豪、徐耀文、郭俊利、鄧黻興，台中客運彭明忠、李英漢、張朝欽、郭明原，統聯客運康煉傑、許進益，中台灣客運廖峻晟、蔡文得，中鹿客運卓柏良、汪鴻麟，巨業交通王滌忠、梁建隆，東南客運葉仲其，捷順交通戴志欽，四方公司林子鈞，仁友客運郭法村，豐榮客運張弘岳，全航客運陳世堂，和欣客運陳恒達，國光客運李佳倫，建明客運楊年春及總達客運羅秋煌等26人。