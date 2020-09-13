「滴滴噠噠奇幻歷險」偶劇演出　宣導水保兼做公益獲好評

每年5月至11月是台灣颱風季節，農委會水土保持局為宣導水土保持及防災觀念，持續在全省巡迴舉辦宣導活動，水保局南投分局突破刻板宣導方式，邀請小青蛙劇團舉辦「滴滴噠噠的奇幻歷險」偶劇表演，獲邀觀賞的南投家扶中心小朋友及家長迴響熱烈，笑聲不斷。





▲水保局舉辦「滴滴噠噠的奇幻歷險」偶劇演出， 宣導水保兼做公益，吸引滿場觀眾觀賞。（圖／水保局提供）

× ▲水保局舉辦「滴滴噠噠的奇幻歷險」偶劇演出， 宣導水保兼做公益，吸引滿場觀眾觀賞。（圖／水保局提供）

水土保持局南投分局重視水保教育，多年來分至彰化、南投、雲林及嘉義國小進行校園宣導，以生動活潑方式，吸引孩童對水土保持學習興趣，在輕鬆學習中，宣導土石流正確防災、減災及避災觀念，讓水保教育向下紮根，頗獲好評。





此次，水保局南投分局特別邀請台中知業劇團小青蛙規劃「滴滴噠噠奇幻歷險」大型劇場演出，跳脫刻板教條宣導，藉由水保精靈滴滴噠噠歷險故事，及觀眾互動的「有獎徵答」，讓大小朋友輕鬆瞭解水土保持的重要性，會場氣氛熱烈。



▲「滴滴噠噠的奇幻歷險」偶劇演出， 宣導水保兼做公益，収入發票全數捐給南投家扶中心。（圖／水保局提供）

× ▲「滴滴噠噠的奇幻歷險」偶劇演出， 宣導水保兼做公益，収入發票全數捐給南投家扶中心。（圖／水保局提供）

分局長陳榮俊表示，水保劇場「滴滴噠噠的奇幻歷險」在各地演出，皆獲得小朋友的喜愛，今年度特別結合公益安排大型劇場演出，不但邀請家扶中心扶助弱勢家庭免費觀賞，其它民眾只要憑2張當期發票，就能兌換1張入場券，吸引幾乎滿場民眾入場觀賞，蒐集的發票，現場由陳榮俊分局長轉贈南投家扶中心，讓民眾愛心落實給需要的人，也期待人人都能成為水保尖兵，為守護台灣環境盡一分力。









