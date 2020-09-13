2020全國古蹟日　創新導覽不同視角認識眷村

響應全國古蹟日，雲林縣政府今(13)日於虎尾建國一村安排「回到1989—劇場式導覽解說」、「時光膠囊—藍眼淚樂團 Blue Tears Band 音樂展演」、「胡娜料理教室–眷菜DIY」、「免廢市集」等一系列的活動，讓民眾用五感，感受眷村聚落的文化魅力。
推廣闡揚地方文化特色與活力，2020全國古蹟日主題為「遺產教育行動‧翻轉與創新」，今天活動由藍眼淚樂團以古箏、鋼琴、合成器、電吉他，中、西、流行音樂結合的精采演出掀開序幕，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員廖郁賢、文化觀光處長陳璧君、新聞處長廖淑玲等人也到場，和遊客一起參與劇場式導覽解說活動，由國立虎尾科技大學學生透過劇場的情境氛圍，帶領大家回到眷村的生活，從不同視角認識眷村文化。
張麗善表示，雲林縣府在9月份配合中央舉辦一系列古蹟日活動，透過不同文化場域的特色，展現出非常多元而豐富的內容，希望鄉親能藉由各種不同的方式，參與古蹟歷史建築的活化與再利用，讓古蹟能真正進入我們的生活，今天在虎尾建國眷村舉辦的活動，用行動劇的方式介紹、導覽，讓與會民眾更認識建國眷村的歷史背景，非常特別有趣。
張麗善說，古蹟及歷史建築截至109年09月止共計登錄114處，種類豐富多元，完成修復後開放營運的場域，除了虎尾建國眷村外，還有海口故事屋、圖南咖啡故事館、雲林記憶Cool、雲林故事館、北港水道頭文化園區、大復戲院等16處，希望透過全國古蹟日系列活動，號召更多鄉親攜家帶眷到歷史建築走走看看，把歷史故事傳承給下一代，用感恩的心情回顧曾為台灣貢獻者留下的歷史足跡。
文化觀光處長陳璧君指出，今年雲林古蹟日以「古蹟時髦(Old is new)」為主題，希望用新的方式讓大家感受到古蹟也可以很時尚、時髦，整個九月串連北港的3間街角藝事館、大復戲院、水道頭文化園區，虎尾的雲林記憶Cool、雲林故事館、建國眷村，二崙故事屋，台西海口故事屋，斗南舊分局，斗六的圖南咖啡故事館等，希望透過全國古蹟日活動的舉辦，推廣闡揚地方文化特色與活力，為老建築也有春天做了最佳的示範。
陳璧君說，除了今日建國眷村古蹟日活動外，縣府於9月19日將在北港水道頭文化園區辦理流動藝術饗宴、微醺餐桌、食農集市，以及藍曬圖、蝶古巴特、古蹟與花藝工作坊，此外，更安排了古蹟工地展走讀，帶領大家漫遊北港舊登記所、集雅軒、朝天宮、工藝坊、北港街角藝事館(陳明州神山堂)等老建築再現風華的精采進行式，由於水道頭文化園區「水源」為主題，希望大家當天可以穿上藍色的衣服來參與活動。