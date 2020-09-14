高市乙烯外洩事件　經發局指獲報後立即啟動SOP應變

針對高雄市911乙烯外洩事件，高雄市經濟發展局今(14)日再次強調，9日晚上通報案件到10日凌晨狀況解除之間，所有儀器讀值皆未直接顯示出有工業管線內容物外洩的相關讀值，11日接獲環保局監測到有疑似工業管線內容物通報時，經發局依據SOP應變，在16時20分開始排空管線內容物，期盼各界能釐清真相。
至於，民代質疑是否對業者開罰問題，經發局則回應，這次乙烯外洩事件，業者在管線操作、管理及維護使用上是否疏於防範，將本勿枉勿縱查察疏失並檢討究責，經發局也會要求華運倉儲等業者提出完整檢漏報告，嚴密確保城市的安全。
經發局表示，9日晚間揮發性有機物（Volatile Organic Compounds, VOCs）與爆炸下限（Lower explosive limit, LEL）未有讀值，不過數據圖譜異常，需再進行確認，相關人員將採樣送至國立高雄科技大學實驗室分析。在此同時，相關人員於10日仍持續在翠亨路採測監控。
經發局指出，11日下午14時55分接獲環保局通報後，隨即進行處置，請管束業者（管3）攜帶偵檢儀器到場，並查詢壓力／流量是否正常，檢測結果發現，確有烯類反應，基於確保市民安全的前提下，業者於11日15時24分起陸續停止使用管線。