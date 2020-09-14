高市乙烯外洩事件　經發局指獲報後立即啟動SOP應變

針對高雄市911乙烯外洩事件，高雄市經濟發展局今(14)日再次強調，9日晚上通報案件到10日凌晨狀況解除之間，所有儀器讀值皆未直接顯示出有工業管線內容物外洩的相關讀值，11日接獲環保局監測到有疑似工業管線內容物通報時，經發局依據SOP應變，在16時20分開始排空管線內容物，期盼各界能釐清真相。





▲高雄市911乙烯外洩事件，環保局通報後，隨即進行處置，相關人員持續在翠亨路採測監控。。(圖／高市府經發局提供)