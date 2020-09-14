中捷6車站沒雙向逃生梯恐爆危機　中捷公司：合國際標準

台中捷運綠線預計在年底通車，傳出其中有6車站沒設雙向逃生梯，恐爆危機﹔中捷董事長林志盈今(14)日澄清，捷運綠線消防安全符合NFPA(美國消防協會）訂定的國際標準，捷運車站逃生安全已通過消防檢查，營運單位深具信心。





綜合媒體報導指出，台中捷運綠線18個車站中至少有6站，因沒有雙向逃生梯，根本無法通過建築及消防相關法規，但捷運車站屬「特種建物」，才得以合法，但是「災害應變計畫」將電扶梯當備用逃生梯及把乘客疏散到軌道逃生，若發生意外恐爆危機。

林志盈表示，營運單位對於車站失火採取的作為，原則就是「以車站為疏散地點」，若列車即將進站，車站失火，列車將過站不停，直接行駛到下一站；若是尚未進站的列車，將會停在前一站，並疏散旅客；如果列車正停靠在車站上，除利用樓梯、電扶梯逃生以外，將透過避難空間跟引導空間，引導旅客有充分時間可以逃生。

林志盈強調，車站是否有雙向逃生梯不是關鍵，重點是多久時間內把旅客疏散到地面，相信北捷局跟國內兩家最有經驗的顧問公司，已將各項安全措施妥善設計，捷運綠線消防安全都經消防局覆勘改善完成，相關作業都符合標準，他很有信心。

消防局也說，台中捷運車站今年7月份陸續完成捷運18站竣工查驗，消防設備均依圖書設置，並完成相關測試，符合消防法令規定；另日後捷運站營運後，應依消防法規定進行埸所消防安全設備檢修申報、提報消防防護計畫書，執行自衛消防編組演練，相關演練成果送交轄區消防分隊備查。

交通局說，台中捷運烏日文心北屯線已依照「內政部審議行政院交議特種建築物申請案處理原則」提送各站防災計畫書，經行政院核定為特種建築物。儘管如此，仍須經消防審查程序查核，台中捷運設計階段依規邀集各領域專家學者、消防、都發等相關單位共同會審防災計畫，車站完工後由地方消防主管機關檢查，並發給消防審查通過核可函，逃生路線均依法定程序辦理。

目前綠線已初勘通過，報請交通部履勘，旅客出入口、穿堂大廳、月台、穿越空橋及樓梯、電扶梯等，均考量緊急狀況，提供通視開放的空間，讓站務人員依標示引導旅客逃生，最短時間內撤離。

此外，車站所有裝修材料均採不燃材料，針對火災情境及避難路徑進行性能認證檢核，讓旅客在4分鐘內疏散至月台層，6分鐘內疏散至安全地點，各站疏散動線皆設置兩處逃生動線，快速疏散至安全地點，包括月台已設置2至3處垂直動線，可疏散至對側月台或其它樓層，月台任一點均具有兩方向避難路徑

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另車站出入口除主要樓梯外，均設置另一處緊急樓梯至地面層，提供雙向避難路徑

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軌道部分，機電系統已設計安全機制，必要時將由營運單位視情況斷電，保障民眾安全。