霧峰峰谷山區歷史秘境「九彎一空」　地方爭取開發觀光

中市霧峰區峰谷山區遺留1處日據時期開鑿的防空洞，前方則有一條9處彎曲的蜿蜒溪流，兼具歷史意義及優美景觀，地方將9處溪流彎道加上1處山洞命名為「九彎一空」，有意推動開發，市議員李天生14日強調將協助促成，帶動地方觀光發展。





峰谷山區住戶張雲信、姜崇漢指出，二戰期間，為維護台3線烏溪橋及霧峰變電所安全，日軍選擇在偏遠的峰谷山區駐紮軍隊並設置工程隊重機械維修保養廠，戰爭後期，為躲避美軍飛機轟炸，同時在峰谷路208巷山谷中開鑿2處山洞，提供員工防空避難。

張、姜表示，維修保養廠位在目前峰谷里第2鄰一帶，是一處山谷盆地，地勢隱密，翻過山頭就是霧峰變電所，至於開鑿的2處山洞，其中一座由於戰爭結束，沒有繼續開挖，已經完成的山洞，高約2公尺，長約30公尺，兒時曾經結伴進入遊玩，不過目前洞壁崩塌，已經無法通行。

張、姜兩人也強調，峰谷山區文史資源豐富，為運輸當地種植的甘蔗，建築一條五分仔鐵路，連接農試所到台中糖廠，防空洞前方山頭有一處制高點，日軍在此設置瞭望台，旁側則有一條挑水古道，越過摩天嶺、金陵山後抵達萬斗六，是先民交通往來及運送物資的重要通道，都值得整理開發。

前峰谷里長、台中市生態休閒產業協會理事長林清富說明，對峰谷山區來說，該處山洞深具歷史意義，前方並有一條無名溪蜿蜒流過，呈現9處彎曲，生態豐富，景觀優美，地方將9處溪流彎道加上1處山洞命名為「九彎一空」，希望結合開發推動觀光。

當地有段美麗的傳言，飛機猛烈轟炸，讓山谷流淚形成「九彎水」，大家靠著九彎水養活世代人，同時發揮硬頸精神開墾山林，創造出人與自然平衡的「里山精神」，未來將秉持這種理念永續發展下去。

對於地方的心聲，李天生強調，目前政府積極推動「社區營造」、「地方創生」，應該考慮將峰谷山區特色納入，並協助設置導覽解說牌、重建往返萬斗六的登山古道，留傳這段史話，帶動觀光發展。