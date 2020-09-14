遭2鐵條貫穿胸、臀　醫師接力5個小時搶回生命

嘉義縣建築工在工地工作，不慎從高處摔落，遭2條約80公分長的鋼筋鐵條直接貫穿胸腔與臀部，經救護消防人員合力剪斷身外的鐵條後，再緊急送往鄰近的大林慈濟醫院急救，醫師團隊聯手歷經5個多小時接力手術，終於順利取出鋼筋，奇蹟似的搶回生命﹔張姓工人笑稱自己是「浩劫重生」。
嘉義縣大林一名張姓建築工人，日前在工地不慎從高處摔落，當場被2條長約80公分的鋼筋鐵條直接貫穿胸腔、臀部，生命危在旦夕，幸經工人及消防救護人員合力剪斷鋼筋後，快速送往慈濟醫院急救；經醫師團隊評估，並組成團隊，歷經5個多小時接力緊急手術，終於奇蹟的將工人的生命從鬼門關搶回來。
張姓工人住院期間，中醫師竟然又在他的肝臟，發現一顆2公分大的腫瘤，經查看病歷資料，發現張先生之前已有肝癌病史，且曾接受電燒治療，現又在原本肝臟腫瘤旁又復發3公分、2公分大的腫瘤，證實是肝癌復發，慈濟醫院藉由微創與傳統混合式手術方式予以治癒。
移植外科主任尹文耀表示，張先生因貫穿身體的鋼筋而無法躺平，由其兒子抱進急診室，醫院立即啟動外科團隊全力搶救，並由消防隊合力將鋼筋剪短後再進行心、肺、腸、肝、腎電腦斷層檢查，影像顯示鋼筋直接穿過左側肺部，且持續出血，造成血胸、氣胸，小腸部位也有破洞、斷掉的情況，所以緊急進行手術。
黃重傑醫師說，手術中，醫師首先將貫穿肺臟的鋼筋移除，由於鋼筋靠近心臟的位置，拔除時需相當謹慎，一不小心偏離位置，隨時都可能發生大出血而奪走性命，待鋼筋移除後，再藉由胸腔鏡修補損壞的肺臟；然後再由尹文耀醫師針對左側臀部穿過腹部的鋼筋，在腹腔鏡觀察下慢慢拔除、治療。
浩劫重生後的張姓工人說，現在想起來，覺得很可怕，原以為可能過不了這一關，但醫生醫術高明，將我從鬼門關搶救回來，能痊癒再重回工地工作是我的福氣。