遭2鐵條貫穿胸、臀　醫師接力5個小時搶回生命

嘉義縣建築工在工地工作，不慎從高處摔落，遭2條約80公分長的鋼筋鐵條直接貫穿胸腔與臀部，經救護消防人員合力剪斷身外的鐵條後，再緊急送往鄰近的大林慈濟醫院急救，醫師團隊聯手歷經5個多小時接力手術，終於順利取出鋼筋，奇蹟似的搶回生命﹔張姓工人笑稱自己是「浩劫重生」。





▲鋼筋鐵條直接穿過左側肺部，且持續出血，造成血胸、氣胸，小腸部位也有破洞、斷掉的情況，慈濟醫院即緊急進行手術。(圖／慈濟醫院提供）