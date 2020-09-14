台南重大死亡車禍　酒駕闖紅燈釀1死3傷

台南市永康區13日晚上發生一起重大死亡車禍，張姓男子疑似酒後駕駛自小客車，闖紅燈撞及曾姓女子所騎之機車，釀1死3傷；張男經抽血檢測，酒精濃度換算超標，涉嫌酒駕、闖紅燈，警方訊後依過失致死等罪嫌送辦。
警方指出，張男（49歲）駕駛自小客車沿台39線外側車道由南往北直行，適與沿西埔一街821巷東向西直行，由曾姓女子（39歲）騎乘之機車發生碰撞，機車搭載2名乘客，分別是3歲的劉姓男童及9歲的劉姓女童，3人被強大撞擊力撞飛，機車甚至起火。
曾女及劉姓男童現場無生命跡象（OHCA），劉姓女童（左大腿封閉性骨折、多處撕裂傷，意識清醒），3人由救護車分送永康奇美醫院及成大醫院急救，曾女送成大醫院搶救，傷重宣告不治，劉姓男童經奇美醫院搶救恢復心跳，目前正住院觀察，仍有生命危險；肇事駕駛張男頭部受傷，送衛福部新化醫院急救，醫院抽血檢驗酒精濃度，經換算超標，涉嫌酒駕。
警方初步調查，張男駕駛之自小客車行經設有號誌管制路口，涉嫌酒駕、闖紅燈情事，有目擊者指證歷歷，全案訊後依刑法第185-3條等送辦。
案發後，小孩的舅舅趕到現場，氣憤追打張男討公道，遭救護員勸阻，警消見狀也立即衝上前將兩人隔開，避免衝突擴大。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！