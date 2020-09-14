眷村文化節發出「召集令」　邀您親眼目睹35快砲武器

2020新北市眷村文化節於將在10月1日至31日空軍三重一村登場，以「眷味召集令」為主題，希望民眾深刻體驗眷村的氣味、滋味及趣味﹔主活動選在10月9日至11日舉辦，三天活動以飛行派對、眷味野餐與小眷市集完整呈現眷村歷史與特色。





▲眷村文化節與國防部空軍司令部合作，展出現役35快砲武器。（圖/新北市文化局提供）

× ▲眷村文化節與國防部空軍司令部合作，展出現役35快砲武器。（圖/新北市文化局提供）

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▲眷村文化節於將在10月1日至31日空軍三重一村登場，以「眷味召集令」為主題，希望民眾深刻體驗眷村的氣味、滋味及趣味。（圖/新北市文化局提供）