眷村文化節發出「召集令」　邀您親眼目睹35快砲武器

2020新北市眷村文化節於將在10月1日至31日空軍三重一村登場，以「眷味召集令」為主題，希望民眾深刻體驗眷村的氣味、滋味及趣味﹔主活動選在10月9日至11日舉辦，三天活動以飛行派對、眷味野餐與小眷市集完整呈現眷村歷史與特色。
連假第二天 (10日)登場的是，可以品嚐眷村美食滋味的「眷味野餐」，於9月19日10點整開放線上報名，限量100位，每人只要新台幣100元，即可獲得特製野餐墊1式、眷村小點心及小眷市集100元等值兌換卷。為鼓勵惜食愛物、支持永續環保，報名成功者只要自行攜帶容器到現場裝食，即可享有眷村小點心加量的響應福利，不僅歡迎大家來吃美食兼做環保，當日還有許多精采表演及趣味活動可以參加。
最後「小眷市集」能夠體驗眷村生活趣味，則是連假3天擺好擺滿，天天都有以眷村懷舊飲食為主題的攤位，包含涼拌豌豆粉、涼水舖、道地眷村冰滷味、蔥油餅、手工大水餃等。還有一村藝術家攤位，讓市集好吃又好玩﹔此外，10至11日設有NG蔬果專區及二手器皿交換，以物美價廉的方式販售品質良好的醜蔬果，復刻眷村時期愛物惜物的精神，歡迎民眾攜帶二手器皿來交換，以物易物，為環保盡一份心力。
除國慶連假三天的主活動外，系列活動還有空軍及一村文物展、懷舊知識擂台賽、眷味美食展、眷味料理教學、眷味講座坊、眷味美食串門子、眷味好食趣味競賽、趣味集菜及民歌講唱會等，用眷味三重奏high翻空軍三重一村一整月。