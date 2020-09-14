台中捷運年底通車　「等待中的幸福」動漫宣導短片今發佈

台中捷運綠線已向交通部申請履勘，預計年底全線通車，為迎接台中第一條捷運綠線通車，台中捷運公司今天發表「等待中的幸福」動漫短片，透過動漫角色宣導搭車禮儀規範，寓教於樂，取代刻板法治教條﹔現場市長盧秀燕並伸出右手食指，帶頭示範「安全第一」重要手勢，呼籲民眾遵守規範，注意安全，讓捷運綠線成為一條幸福捷運。
盧秀燕出席「等待中的幸福」動漫發表會時，指出「等待中的幸福」片名，非常切合台中第一條捷運綠線建構歷程，因為，這條捷運讓大家等待了10年，終於即將在年底通車。盧市長說，等待是為了幸福，唯有經過等待，幸福才會更甜美。
「等待中的幸福」動漫短片，是嶺東科技大學製作團隊歷時近2年完成，透過影片男女角色及可愛動物，宣導搭乘捷運的禮儀規範，包括「電扶梯兩側皆可站立」、「電扶梯上不可奔跑」、「請勿強行上下車」、「請勿飲食」、「安全第一」等主題。盧市長說，透過生動活潑的動漫角色宣導，有別於中規中矩的法治教條，寓教於樂，更容易被接受。
盧秀燕讚許，「等待中的幸福」動漫影片製作水準，不輸日本一流得獎動漫影片，透過動漫短片宣導捷運禮儀，也培育新一代漫畫創作人才，是很好的結盟合作方式。
為迎接年底捷運綠線全線通車，盧秀燕現場示範重要手勢，她伸出右手食指，宣布它代表「安全第一」，呼籲民眾搭乘捷運遵守禮儀規範，更要注意安全，唯有如此，綠線捷運才能成為幸福捷運。
盧秀燕對這條中部唯一捷運寄以厚望，她說，中捷對台中人而言，不僅僅是一條運輸工具，更是行銷台中方式，透過中捷讓大家認識台中，了解台中，來台中玩，帶動台中經濟發展。