嘉市府宣導標示肉品來源　防止瘦肉精以維護食安

因應中央將於明年1月1日起開放含萊克多巴胺(瘦肉精)美豬進口，嘉義市政府堅持瘦肉精不得檢出的一貫立場，至大型量販店視察，宣導商家標示肉品來源。





市府衛生局更針對豬肉及加工肉品部分，陸續前往本市三大夜市(文化路、嘉樂福、彌陀觀光夜市)計約達85家攤商業者，以及七大傳統市場(東公有零售市場、西公有零售市場、北興公有零售市場、保安攤販集中場、共和路設攤區段、永和街設攤區段、南田路設攤區段)估計約有300家攤位進行宣導。

衛生心製作的「豬肉來源產地標示貼紙」，分為「本店使用國產豬肉」貼紙及原產地空白貼紙兩款，若僅使用「國產豬肉」則可張貼「本店均使用國產豬肉」標誌貼紙；若使用進口豬肉則應張貼清楚揭露標示來源國之標誌貼紙，以宣導攤商提供消費者選購判斷標準，維護食安與健康權益。

衛生局進一步說明，自即日起至109年12月31日期間為第一階段「輔導期」，衛生局將輔導食品業者(含餐飲業、夜市、攤商)自主管理；而明年1月1日後則為第二階段「加強稽查期」，將派員稽查轄內所有食品業者標示豬肉原產地並比對進貨憑證資料，確認其標示正確性，若查獲標示不實違規者，將依違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項規定，爰依同法法45條第1項規定，裁處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

嘉義市政府堅持瘦肉精不得檢出的一貫立場，市府已於9月7日市議會臨時會時，提出在《嘉義市食安自治條例》中修訂罰鍰，在原條文規定瘦肉精不得檢出之外，新增訂罰則，罰鍰參照《地方制度法》訂為3萬至10萬元。此案並將於9月16日經本市食安自治條例修正案二、三讀程序後續處理，若通過，市府將會照程序送衛生福利部核定。