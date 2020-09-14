鐵路勇警李承翰母　以關廟麵助低收戶過秋節傳遞溫馨

108年7月震撼國內的嘉義火車站鐵路警察李承翰執勤遭刺殉職身亡，109年6月李父增文先生因刺兒兇手被判無罪，而抑鬱而吐血病逝，引各界關懷不斷湧入，李母張秀珍女士在秋節前夕，以新台幣20萬元購1500份關廟麵贈予嘉義市的低收入戶傳送溫馨、平安祝福。
一年內，面對喪子、夫驟逝，讓李母張秀珍女士悲痛不已，卻也感恩各界溫馨送暖，所以李母在秋節前夕，將鐵路警察局高雄分局的警友會、顧問團、志工隊等匯集的15萬元奠儀，及自己再拿出5萬元合計20萬元，購買1500份象徵平安祝福的關廟麵，透過嘉義市長黃敏惠將溫情再傳送給嘉義市的低收入户。
捐贈儀式今天在嘉義市政大樓舉行，張秀珍女士由女兒、女婿及孫子陪同，鐵路警察局高雄分局長陳順和、警友辦事處志工中隊長楊璧菁、志工隊成員及芳草里長劉丙伍等人與會，黃敏惠市長代表接受，並將溫暖送給需要幫助的人。
張秀珍女士表示，承翰與丈夫在1年內先後離開，心裡有說不出的苦與痛，感謝各界的關心、鼓勵與安慰，助她渡過難熬的日子；很感謝鐵路警察局高雄分局警友站及志工們，當時匯集的15萬元奠儀，她也覺得社會上有許多需要關懷的人，所以拿出這15萬元，再加上自己的5萬元，希望透過一箱箱的關廟麵，代表承翰及先夫的一點小小的心意，幫助低收入戶。
黃敏惠指出，承翰媽媽面對這麼大的傷痛，這段期間都是靠她堅毅的內心挺過來，而她仍然把大家對她的關懷與祝福化為大愛，贈送關廟麵給低收入戶，社會安全網需要我們共同努力，社會的公平正義也要靠我們找回來，讓大家安居樂業，不要再有下一個悲劇發生，也希望承翰媽媽健康快樂。