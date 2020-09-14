鐵路勇警李承翰母　以關廟麵助低收戶過秋節傳遞溫馨

108年7月震撼國內的嘉義火車站鐵路警察李承翰執勤遭刺殉職身亡，109年6月李父增文先生因刺兒兇手被判無罪，而抑鬱而吐血病逝，引各界關懷不斷湧入，李母張秀珍女士在秋節前夕，以新台幣20萬元購1500份關廟麵贈予嘉義市的低收入戶傳送溫馨、平安祝福。



