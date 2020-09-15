學甲爐碴案環團按鈴申告郭再欽　南檢：依法受理

台南學甲爐碴案引發全國關注，台南市環境保護聯盟今（15）日赴台南地檢署按鈴申告，要求檢方針對明祥馨負責人郭再欽違法掩埋爐碴案重啟調查，勿畏懼其政治背景而「不敢辦」。
台南市環境保護聯盟同時要求檢方，應先釐清工業用地遭檢舉填埋爐碴的違法爭議，調查確認該批土地是否確實填埋爐碴，若確認無誤，請求保全證據並啟動相關程序．明令不法掩埋處，禁止興建工廠以掩蓋或湮滅證據。
台南市環境保護聯盟理事長黃安調指出，郭再欽10年來在學甲區多處非法填埋爐碴，危害鄉里土地，地方上人盡皆知，郭再欽、魏如筠等人卻未受到應有的制裁，反而獲不起訴處分，令人遺憾，黃安調感嘆法律未能伸張正義。
該聯盟按鈴申告，請檢方針對里長李新進舉發的新事證展開調查，讓不肖業者受到法律制裁，並追繳不法利得，不能讓郭再欽繼續施展煉金術，污染土地還大賺黑心錢。
黃安調表示，現在不只3筆農地上有3萬多噸爐碴要清除，還有多筆工業用地也填埋爐碴，甚至蓋廠房意圖湮滅證據，亟待檢警調開挖調查釐清真相；黃安調說，根據李新進檢舉的地號（詳見下表），還有超過1.36公頃的工業用地也有填埋爐碴，甚至還向公股行庫分別貸款5880萬元、2.4億元，其中全程興業廠房下方疑有填埋爐碴。
其它近10筆土地，係李新進於108年檢舉後，今年5月和8月轉手賣給聰峰開發、生農公司和宸峰工程科技，並順利向公股行庫貸款共近3億元，目前土地上雖無建物，黃安調憂心，接下來可能會比照全程興業，蓋起廠房湮滅地下填埋爐碴的證據。
黃安調強調，此案違反廢棄物清理法第46條，涉及刑法，希望檢方能依刑事訴訟法第 219-1 條，「告訴人、犯罪嫌疑人、被告或辯護人於證據有湮滅、偽造、變造、隱匿或礙難使用之虞時，偵查中得聲請檢察官為搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要之保全處分」，為防患未然，請求檢方應對遭檢舉有違法填埋爐碴的土地進行調查，若釐清確認確有爐碴等廢棄物，應啟動保全證據程序，禁止興建工廠或建築。
黃安調說，台南市環境保護聯盟及台南市水資源保育聯盟一起出來告發郭再欽，希望司法能找回環境正義，不能讓污染環境的人逍遙法外，要求環檢警調查清楚，將不肖黑心業者繩之以法。
台南地檢署表示，今日環保團體按鈴申告，地檢署指派承辦檢察官親自受理，地檢署偵辦所有案件必當秉持勿枉勿縱之原則，依法積極偵辦。