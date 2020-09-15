NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

高醫大研發虛擬實境「懷舊治療法」助失智症

記者陳美嘉/高雄報導

calendar_today2020-09-15 13:02:52

▲「VR懷舊療法」透過虛擬實境，提供非藥物的治療選擇。（圖／高醫大提供）
▲「VR懷舊療法」透過虛擬實境，提供非藥物的治療選擇。（圖／高醫大提供）

台灣社會高齡化程度不斷快速成長，文明病及老年化疾病已悄悄的對人類健康構成威脅高醫大神經科學研究中心為了推廣失智症的科學普及教育，14日舉行《藥藥欲試-進擊阿茲海默》微電影之發表，除了以微電影讓民眾更瞭解阿茲海默症，另外更首度發表嶄新虛擬實境（VR）的「懷舊治療法」。



依衛生福利部委託台灣失智症協會進行的調查結果，以及內政部108年12月底人口統計資料估算，65歲以上的老人每12人即有1位失智者，80歲以上的老人則每5人即有1位失智者。

▲高醫大發表嶄新虛擬實境（VR）的「懷舊治療法」。（圖／高醫大提供）
▲高醫大發表嶄新虛擬實境（VR）的「懷舊治療法」。（圖／高醫大提供）
「互動式VR記憶平台」透過長者熟悉的懷舊場景，場景中有懷舊互動的客製化相簿、農舍生活等，可讓長者透過自律神經系統結合懷舊療法、客製化療程、數位化記憶重建的模式，進行更有效率的非藥物治療。目前已在高雄市各失智症社區服務據點執行，帶動社區中多元的失智症治療模式，更配合5G產業規劃至全台合作。

▲VR懷舊治療法影片示意圖。（圖／高醫大提供）
▲VR懷舊治療法影片示意圖。（圖／高醫大提供）
高醫大校長鐘育志表示，「VR懷舊療法」透過虛擬實境，提供非藥物的治療選擇，今年更與交大和中央合作，以「整合人工智慧與臨床大數據建構阿茲海默症精準醫療」獲得科技部AI整合型計畫的肯定。

高醫大神經科學研究中心楊淵韓主任也強調，失智症治療需要透過藥物與非藥物治療雙重協助，才能穩定病人功能與延緩病程、促進認知功能、改善精神症狀，並進一步提升病人與家屬的照顧品質。

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

繼續作答
哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀