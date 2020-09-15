高醫大研發虛擬實境「懷舊治療法」助失智症

台灣社會高齡化程度不斷快速成長，文明病及老年化疾病已悄悄的對人類健康構成威脅﹔高醫大神經科學研究中心為了推廣失智症的科學普及教育，14日舉行《藥藥欲試-進擊阿茲海默》微電影之發表，除了以微電影讓民眾更瞭解阿茲海默症，另外更首度發表嶄新虛擬實境（VR）的「懷舊治療法」。





依衛生福利部委託台灣失智症協會進行的調查結果，以及內政部108年12月底人口統計資料估算，65歲以上的老人每12人即有1位失智者，80歲以上的老人則每5人即有1位失智者。



▲高醫大發表嶄新虛擬實境（VR）的「懷舊治療法」。（圖／高醫大提供） 「互動式VR記憶平台」透過長者熟悉的懷舊場景，場景中有懷舊互動的客製化相簿、農舍生活等，可讓長者透過自律神經系統結合懷舊療法、客製化療程、數位化記憶重建的模式，進行更有效率的非藥物治療。目前已在高雄市各失智症社區服務據點執行，帶動社區中多元的失智症治療模式，更配合5G產業規劃至全台合作。



▲VR懷舊治療法影片示意圖。（圖／高醫大提供） 高醫大校長鐘育志表示，「VR懷舊療法」透過虛擬實境，提供非藥物的治療選擇，今年更與交大和中央合作，以「整合人工智慧與臨床大數據建構阿茲海默症精準醫療」獲得科技部AI整合型計畫的肯定。





高醫大神經科學研究中心楊淵韓主任也強調，失智症治療需要透過藥物與非藥物治療雙重協助，才能穩定病人功能與延緩病程、促進認知功能、改善精神症狀，並進一步提升病人與家屬的照顧品質。



