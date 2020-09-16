連續十年愛心不間斷 企業中秋關懷弱勢
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-09-16 09:10:00
一年一度的中秋佳節來臨，每逢佳節，就能在沿海鄉鎮的大街小巷，見到台塑企業暨慶寶勤勞基金會的員工關懷各低收入戶﹔15日開始緊鑼密鼓，陸續前往麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、大城鄉等麥寮廠區周邊七鄉關懷低收入戶家庭，致贈每戶3,000元禮金及台塑生醫禮品，今年預計有1,315戶受惠，支出金額435萬元，提前散播中秋節慶氣氛，與沿海弱勢家庭一同歡樂過節。
關懷活動起跑首日，台塑六輕陳文仰副總經理親至赴麥寮鄉海豐村關懷送禮，海豐村與台塑六輕僅離隔離水道，與六輕有緊密相連的情感，由台塑六輕陳文仰副總經理至海豐村受贈戶家關懷送禮致意，受贈戶表示非常感謝台塑發放3,000元禮金及禮品，讓他們暫度景氣寒冬，也為全家帶來節慶歡愉，不僅因收到紅包開心，更因被關懷而感到溫暖。村長陳連對表示「很感謝台塑企業從年頭到年尾的照顧，關懷地方真是有始有終。」
另今年較無颱風，文旦盛產，雲林斗六文旦與台南麻豆文旦、花蓮鶴岡文旦聞名我國，果實汁多味美，全雲林栽種面積約二百公頃，經農會輔導栽培技術後，品質特優冠於全台，六市公所與農會每年辦理文旦評鑑，提升品質，屢獲全台精緻果品競賽評定第一名，名聞遐邇，為每年中秋佳節的高級禮品。為協助農民解決生產過剩，推廣文旦農產品，特地委請斗六市公所斗六農產品市場公司張明璁總經理推薦優質文旦禮盒，致贈協助辦理關懷低收入戶之七鄉村長及村幹事，以感謝其一年三節幫忙台塑六輕關懷低收入戶，亦帶來濃濃的中秋佳節氣氛。
台塑企業暨慶寶勤勞基金會常年關注雲林沿海地區居民生活，除救助遭遇急難的家庭之外，更長期關懷低收入戶家庭，自2011年辦理迄今共發放33,686戶次，累計捐助金額逾1.12億元，連續10年不間斷，持續與地方弱勢民眾站在一起，期望眼前的關懷與幫助，能夠為困頓的家庭在恢復自立的道路上增添一把助力。