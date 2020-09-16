連續十年愛心不間斷　企業中秋關懷弱勢

一年一度的中秋佳節來臨，每逢佳節，就能在沿海鄉鎮的大街小巷，見到台塑企業暨慶寶勤勞基金會的員工關懷各低收入戶﹔15日開始緊鑼密鼓，陸續前往麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、大城鄉等麥寮廠區周邊七鄉關懷低收入戶家庭，致贈每戶3,000元禮金及台塑生醫禮品，今年預計有1,315戶受惠，支出金額435萬元，提前散播中秋節慶氣氛，與沿海弱勢家庭一同歡樂過節。





▲台塑企業暨慶寶勤勞基金會，15日展開周邊七鄉中秋節關懷活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.15）

× ▲台塑企業暨慶寶勤勞基金會，15日展開周邊七鄉中秋節關懷活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.15）

▲台塑企業暨慶寶勤勞基金會，15日展開周邊七鄉中秋節關懷活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.15）