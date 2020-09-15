潭子聚興產業園區聯外交通釘子戶　議員恐未來交通大打結

台中潭子聚興產業園區目前進行基礎設施工程，預計明（110）年全面完工並交地給廠商，但有廠商反映園區北向銜接國道四號的道路有棟釘子戶鐵皮屋，從10公尺縮到剩下4公尺，恐讓未來園區聯外交通大打結﹔市議員周永鴻今（15）日邀集市府經發局與相關單位共同會勘，釐清北向道路未來動線，確認鐵皮屋會在隔離綠帶不影響動線。



