潭子聚興產業園區聯外交通釘子戶　議員恐未來交通大打結

台中潭子聚興產業園區目前進行基礎設施工程，預計明（110）年全面完工並交地給廠商，但有廠商反映園區北向銜接國道四號的道路有棟釘子戶鐵皮屋，從10公尺縮到剩下4公尺，恐讓未來園區聯外交通大打結﹔市議員周永鴻今（15）日邀集市府經發局與相關單位共同會勘，釐清北向道路未來動線，確認鐵皮屋會在隔離綠帶不影響動線。
周永鴻指出，目前南北向兩條聯外道路對於未來從潭子、大雅進出的車輛可能較不方便，他要求建設局和交通局，在明年廠商進駐後評估交通情況，並研議開闢新的聯外道路，確保園區聯外交通能順暢，讓潭子聚興產業園區能順利成為台中產業轉型與就業的新亮點。
經發局工業科潘守廉科長說，園區北向銜接仁愛路111巷道路上的鐵皮屋未來將在道路旁的隔離綠帶，不會影響北向道路動線，南向銜接潭興路258巷因考量周邊學校和居民意見，目前沒有將園區外道路拓寬的計畫，而是規劃讓車輛往東銜接豐興路二段。
潭子聚興產業園區面積共14.76公頃，規劃8.86公頃產業用地，東臨豐興路二段、南接潭興路一段、西臨旱溪、北近仁愛路一段範圍內，鄰近國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道旁，預計將有30家廠商進駐，總投資額40.5億，並將創造近千個就業機會。