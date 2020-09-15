中市勞大技藝傳承專班　3人小班制學藝更紮實

台中市勞工局鼓勵勞工朋友培養第二專長，委由勞工大學開辦「巧聖技藝傳承專班」，七月初登場的木雕班與漆藝手作班，邀請獲得魯班公獎的職場達人劉泰山與許玄昌授課，每班3人的小班制，學員充分獲得達人個別指導，學藝更紮實﹔習藝才2個月的王大姐，已打算結業後運用漆藝開發手作飾品當副業，自娛又能賺零用錢，一舉兩得。





臺中市首創「魯班公獎職場達人選拔」，目的要讓民眾從觀念改變，肯定匠師文化，多年來已拔擢很多職場新秀與達人，為了傳承發揚傳統工藝，提供達人傳藝平台，進一步開辦「巧聖技藝傳承專班」，針對木作、漆工藝、造園景觀、服裝創作及櫥窗設計等工藝，邀請獲獎達人親自上陣，傳授畢生積累經驗與技藝。





七月初開辦的「木雕專班」，邀請108年獲木雕達人優勝的劉泰山授課，劉泰山創辦泰安木雕工坊，具有超過 10 年授課及實務經驗，他帶領學員從認識工具之應用、了解木紋、走刀等基本功入門，透過不斷反覆練習畫圖、雕刻及應用，循序漸進教導，目標是120小時結業時，人人能完成自己都滿意的創作。





另「漆器工藝手作專班」邀請108年獲漆工藝達人第一名的許玄昌授課，許老師學經歷豐富，目前在社區及高中擔任漆藝講師，他規畫的課程，以教授漆藝表現技法為主，將漆的特質表現在漆畫和漆器上，並藉由五種作品，彰顯漆藝的多樣性和實用性，讓藝術與實用並行。





勞工局長吳威志表示，七月初開辦的「木雕班」與「漆藝手作班」，師資陣容堅強，又是3人小班制，一推出即秒殺，迴響熱烈，一技在身勝千金，歡迎年滿15歲，設籍或工作地在臺中市之在職勞工報名參加，既可提升職場競爭力，也讓傳統工藝傳承發揚。





2個多月來，學員上課興致高昂，漆藝班王大姐本身對手作很有興致，先後參加過編織、拼布班，學了漆藝後，對漆藝品的精致美麗更著迷，打算結業要開發手作飾品副業，將漆藝運用到飾品創作，讓傳統工藝融入生活中。









