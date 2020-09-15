淡古古蹟音樂會　超過240位金曲、金音獎得主共襄盛舉

新北市立淡水古蹟博物館將在10月3日（六）至11月1日（日）每週六、日舉辦「藝響1884－古蹟音樂活動」，地點包括淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺及淡水海關碼頭，共超過240位曾獲金曲、金音獎得主及專業音樂人，輪番至淡水4大古蹟現場演出。



