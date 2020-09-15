淡古古蹟音樂會　超過240位金曲、金音獎得主共襄盛舉

新北市立淡水古蹟博物館將在10月3日（六）至11月1日（日）每週六、日舉辦「藝響1884－古蹟音樂活動」，地點包括淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺及淡水海關碼頭，共超過240位曾獲金曲、金音獎得主及專業音樂人，輪番至淡水4大古蹟現場演出。
淡古博物館指出，古蹟音樂活動將邀請臺灣傳統民謠大師陳明章、國寶歌王李炳輝、金曲吉他詩人董運昌、全盲鋼琴詩人王俊傑、董事長樂團吉他手郭人豪等人，類型橫跨環境電子、嘻哈饒舌、美式搖滾、西洋古典、傳統國樂、浪漫爵士、臺灣民歌、人聲樂團、臺語流行及非洲音樂等，讓民眾仔細欣賞多國樂種。
淡古首創運用滬尾礮臺兵房內的半圓形石牆，形成反射結構放大聲波的特性，打造全新的黑暗空間體驗，引入新型態電子音樂，邀請連獲5項金音肯定的實驗電音組合「鹿比∞吠陀」、金音最佳電音專輯得主Funky Mo、街頭派對風格的DJ SLAMER及時代金歌的老靈魂組合「華衛音樂自救會」等，保證嗨翻全場，打開大眾對古蹟音樂的想像力。
淡古館長柏麗梅說，清法戰爭滬尾之役系列活動去年以五大展館為主，今年則是主打五感體驗；首波主打的聽覺體驗是全臺首創在「古蹟辦電音趴」，並與臺灣傳統民謠大師陳明章合作創作主題曲「淡水風雲」。視覺部分是與知名畫家蚩尤合作，首創把「古蹟群擬人化」為8個全新角色，即將出版成冊。味、嗅覺部分則是首創以歷史故事開發「6道創意食譜」，並搭配線上教學工作坊、校園工作坊及手作體驗課程。觸覺體驗為現正徵件中的「主題商品比賽」，總獎金30.5萬，得獎作品將有機會量產。