獨留幼兒在家釀悲劇　男嬰墜落防火巷送醫不治

宜蘭市今（15）日上午發生一起一歲多的男嬰墜落防火巷身亡的事件，警方獲報進行調查，家屬供稱，男嬰已會爬行，懷疑是自己爬上床之後，再打開床頭的窗戶，意外墜落才導致這起慘劇。
宜蘭市負郭路今天上午6點多發生一起男嬰自住家四樓墜落防火巷的意外事件。當時是男嬰的姊姊返家發現弟弟不見了，遍尋不著，最後竟然發現弟弟躺在住家後面的防火巷，小姊姊趕緊向鄰居求救撥打119，救護車抵現場將男嬰送陽明大學附設醫院救治，經搶救至8點多宣告不治。
據了解，一歲多的陳姓男嬰，父母親都是原住民，家中有七個孩子，一家九口在宜蘭市負郭路租屋，父親開挖土機，母親則是醫院的照服員，家中經濟狀況並不寬裕。今天上午母親載大女兒去車站搭車，當時只有7歲、3歲與1歲多的男嬰在家，7歲的女兒外出吃早餐，因為忘記帶錢回家拿，卻發現弟弟不見了，到處尋找之後，最後發現弟弟墜落住家後面的防火巷，小姊姊趕緊向附近廟宇的廟公求救，廟公撥打119，救護車抵現場將男嬰送陽明大學附設醫院救治，經搶救至8點多宣告不治。
警方獲報進行調查，家屬供稱，男嬰已會行走，經常在家裡奔跑爬行，尤其喜歡到窗戶前面玩耍。今天原本窗戶是關著，懷疑是男嬰爬上床之後，再打開床頭的窗戶，才意外墜落釀成慘劇，目前全案正由警方進一步調查釐清當中。