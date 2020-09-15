水保局邀您秋遊雲林山海　跟著時間去旅行

農委會水保局南投分局推出「秋遊雲林山海，跟著時間去旅行」，以雲林山海農漁村的秋季特色旅遊，邀請民眾秋遊雲林山海，一起來體驗雲林在地風光的祕境尋幽、登高尋古道、賞季節限定的濕地生態與黃頭鷺、各式農漁場體驗和山珍海味。





▲水土保持局南投分局推出秋遊雲林山海，以社區美食及特產搭配祕境體驗遊程。（圖／記者簡勇鵬攝,2020.09.15）