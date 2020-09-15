水保局邀您秋遊雲林山海　跟著時間去旅行

農委會水保局南投分局推出「秋遊雲林山海，跟著時間去旅行」，以雲林山海農漁村的秋季特色旅遊，邀請民眾秋遊雲林山海，一起來體驗雲林在地風光的祕境尋幽、登高尋古道、賞季節限定的濕地生態與黃頭鷺、各式農漁場體驗和山珍海味。
水保局推動農村再生十週年，已協助雲林農村朝向特色化經營與發展，不僅將農村的好食材變身創意美味料理餐宴或伴手禮，也結合在地的自然資源，串聯發展出多項活潑有趣的深度農旅體驗，此次推出10條以上的遊程，是以社區美食及特產為主軸再搭配新開發之祕境及體驗遊程，無論是季節限定的景致或是特色美食饗宴都不容錯過。
南投分局陳榮俊分局長指出，走進古坑鄉草嶺、石壁，感受山間雲霧繚繞或秋陽乍現的瞬間，探尋全台第一個地質生態公園的壯觀地景，及品嘗以苦茶油料理的經典美味；到樟湖體驗以天然染材植物為染料的幸福藍染後，在傍晚時分觀賞山谷間等待熱氣流的黃頭鷺，是秋季限定的特有景象；以及體驗大埔筍友部落的鏟尖除餓體驗；華山的咖啡文學之旅，品嘗台灣咖啡香和華山六寶饗宴，夜賞閃爍燈海；另外，濱海漁村更有不同風味的旅遊感受，可來到口湖的第一鰻波揭開鰻魚神秘面紗，以及生態豐富的成龍濕地等，感受濃厚的農村人情味和親子共遊。
雲嘉南濱海風管處長徐振能則指出，不論是到雲林古坑的山村走走，或是到靠海的農漁村倘佯，都將會是最輕、最慢、最細緻的生活旅遊，秋季就到雲林山海漫遊；想瞭解更多相關訊息，請FB臉書搜尋「農村小童」或「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁持續關注。