扭轉高市青年失業現況　青年局力推三支箭增千名新創名額

為扭轉高市青年失業現況，高雄市政府青年局推出「增加就業」、「提升競爭力」、「建立媒合平台」等「三支箭」，青年局長張以理今(15)日表示，青年局所擬定3支箭改革，將促使原有新創實習量能之百位名額擴增至千名，同時也將媒合在地年輕人申請中央各項補助、簡明易懂之整合網路平台，盼做到「一鍵到位」，協助青年學子超前部署，根留高雄。
張以理今天在高市府市政會議中針對「降低高雄市青年失業率之對策與創新作為 」議題提出簡報，他引述統計指出，今年度上半年之高市青年總失業率達3.8%，僅較全國平均3.85%相距0.05%，有關失業人口共計3.3萬人，其中又以15-24歲之族群最為嚴重，失業率達13.9%，高於全國平均（11.35%），與台北並列六都最高。
為扭轉高市青年失業嚴峻現況，張以理表示，青年局擬定增加就業、提升競爭力、建立媒合平台等3支箭，盼透過優先僱用高市青年政策、職場體驗與跨界學習培力等實際作為，提振青年就業緊緊緊。
張以理指出，在增加就業方面將投入政策工具，促進高市業主優先僱用青年或高市大專院校應屆畢業生；提升競爭力部分會透過2020青年局國際志工團、培訓青年有關服務暨社會連結能力，大港青年自我挑戰賽引領青年職涯探索與認識在地產業，社團活動發展補助培力年輕學子發展第二專長。
至於在建立媒合平台層面，張以理強調，青年局今年度已媒合100位青年至46家企業實習，實習產業別包括數位內容、智慧科技、電子商務等，其中10位應屆畢業生當中有9位獲得留任轉為正職人員，另有23位學生已轉為兼職員工或繼續於企業實習。
不過，張以理也認為，原有新創實習量能100名的量能實在有限，他已著手爭取經費，研議更多業別、希望能達1000位實習名額之「大實習計畫」，透過新創事業實習媒合及職場體驗，增加本市大專院校學生畢業後留在高雄就業之機會。