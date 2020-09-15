扭轉高市青年失業現況　青年局力推三支箭增千名新創名額

為扭轉高市青年失業現況，高雄市政府青年局推出「增加就業」、「提升競爭力」、「建立媒合平台」等「三支箭」，青年局長張以理今(15)日表示，青年局所擬定3支箭改革，將促使原有新創實習量能之百位名額擴增至千名，同時也將媒合在地年輕人申請中央各項補助、簡明易懂之整合網路平台，盼做到「一鍵到位」，協助青年學子超前部署，根留高雄。



