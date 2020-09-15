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扭轉高市青年失業現況　青年局力推三支箭增千名新創名額

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-09-15 19:59:05

▲扭轉高市青年失業現況青年局長張以理力推三支箭擴增千名新創名額高市青年局長擬定3支箭，全力提升青年就業率。（圖／高市青年局提供）
▲扭轉高市青年失業現況，青年局長張以理力推三支箭擴增千名新創名額高市青年局長擬定3支箭，全力提升青年就業率。（圖／高市青年局提供）

為扭轉高市青年失業現況，高雄市政府青年局推出「增加就業」、「提升競爭力」、「建立媒合平台」等「三支箭」，青年局長張以理今(15)日表示，青年局所擬定3支箭改革，將促使原有新創實習量能之百位名額擴增至千名，同時也將媒合在地年輕人申請中央各項補助、簡明易懂之整合網路平台，盼做到「一鍵到位」，協助青年學子超前部署，根留高雄。



張以理今天在高市府市政會議中針對「降低高雄市青年失業率之對策與創新作為 」議題提出簡報，他引述統計指出，今年度上半年之高市青年總失業率達3.8%，僅較全國平均3.85%相距0.05%，有關失業人口共計3.3萬人，其中又以15-24歲之族群最為嚴重，失業率達13.9%，高於全國平均（11.35%），與台北並列六都最高。

為扭轉高市青年失業嚴峻現況，張以理表示，青年局擬定增加就業、提升競爭力、建立媒合平台等3支箭，盼透過優先僱用高市青年政策、職場體驗與跨界學習培力等實際作為，提振青年就業緊緊緊。

張以理指出，在增加就業方面將投入政策工具，促進高市業主優先僱用青年或高市大專院校應屆畢業生；提升競爭力部分會透過2020青年局國際志工團、培訓青年有關服務暨社會連結能力，大港青年自我挑戰賽引領青年職涯探索與認識在地產業，社團活動發展補助培力年輕學子發展第二專長。

至於在建立媒合平台層面，張以理強調，青年局今年度已媒合100位青年至46家企業實習，實習產業別包括數位內容、智慧科技、電子商務等，其中10位應屆畢業生當中有9位獲得留任轉為正職人員，另有23位學生已轉為兼職員工或繼續於企業實習。

不過，張以理也認為，原有新創實習量能100名的量能實在有限，他已著手爭取經費，研議更多業別、希望能達1000位實習名額之「大實習計畫」，透過新創事業實習媒合及職場體驗，增加本市大專院校學生畢業後留在高雄就業之機會。

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