影／兒童劇8鄉鎮巡演920開跑　彰化囝仔好幸福

為啟發兒童藝術潛能、充實兒時生活，彰化縣文化局將從九月底開始推出「彰化囝仔好幸福～兒童劇鄉鎮巡演」，巡迴全縣八個偏鄉，邀請知名的兒童劇團下鄉演出，縮短城鄉藝文差距，歡迎親子們前來共度歡樂好時光。





▲小朋友先睹為快欣賞蘋果劇團巡演活動演出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

× ▲小朋友先睹為快欣賞蘋果劇團巡演活動演出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

「彰化囝仔好幸福─109年兒童劇鄉鎮巡演」活動於今(15)日召開宣傳會，彰化縣長王惠美說，今年邀請到4個兒童劇團於9月到11月至八大生活區的8個鄉鎮演出，免費觀賞，還有贈送小禮物，送完為止。

王惠美表示，9月20日第一場開跑，歡迎大朋友帶著小朋友前往參與，感謝企業共同來支持，包括財團法人頂新和德文教基金會贊助70萬元、台灣電力公司贊助50萬元以及財團法人增光文化基金會贊助10萬元等，展現社會責任、回饋鄉里，讓縣內兒童感受滿滿幸福。

▲小朋友扭腰擺臀的跳舞揭開彰化囝仔好幸福～兒童劇鄉鎮巡演活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

× ▲小朋友扭腰擺臀的跳舞揭開彰化囝仔好幸福～兒童劇鄉鎮巡演活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

受新冠肺炎疫情衝擊，彰化縣境內上半年度群聚性大型藝文活動幾乎都被迫停擺，在疫情趨緩後，縣府文化局獲得和德文教、台電公司以及增光文化基金會贊助下，盛大推出「彰化囝仔好幸福～2020兒童劇鄉鎮巡演」系列活動，特別邀請知名的小青蛙、蘋果劇團、萍蓬草以及海波等多個兒童劇團前來巡迴公演。

文化局長張雀芬表示，小青蛙劇團是大臺中地區第一個專職、專業的兒童劇團，海波兒童劇團則經營代理各式知名授權卡通人偶，受邀於各政府機構及各大國際品牌商業演出；蘋果劇團是一個兒童戲劇教育的劇團，以教育性內容製作歌舞劇，萍蓬草兒童劇團是彰化縣最早成立的兒童劇團，表演型態融入親子參與，於彰化縣內演出經常爆滿，同時也榮獲彰化縣傑出演藝團隊殊榮。

▲蘋果劇團小秀巡迴公演彰化囝仔好幸福～兒童劇鄉鎮巡演活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

× ▲蘋果劇團小秀巡迴公演彰化囝仔好幸福～兒童劇鄉鎮巡演活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

張雀芬說，八場劇場巡演活動，一律免票入場，每場演出還提供精美小禮物、送完為止，還有有獎徵答、獎品豐富，歡迎家長們帶著小寶貝前來共度歡樂的好時光。