影／兒童劇8鄉鎮巡演920開跑　彰化囝仔好幸福

為啟發兒童藝術潛能、充實兒時生活，彰化縣文化局將從九月底開始推出「彰化囝仔好幸福～兒童劇鄉鎮巡演」，巡迴全縣八個偏鄉，邀請知名的兒童劇團下鄉演出，縮短城鄉藝文差距，歡迎親子們前來共度歡樂好時光。
王惠美表示，9月20日第一場開跑，歡迎大朋友帶著小朋友前往參與，感謝企業共同來支持，包括財團法人頂新和德文教基金會贊助70萬元、台灣電力公司贊助50萬元以及財團法人增光文化基金會贊助10萬元等，展現社會責任、回饋鄉里，讓縣內兒童感受滿滿幸福。
文化局長張雀芬表示，小青蛙劇團是大臺中地區第一個專職、專業的兒童劇團，海波兒童劇團則經營代理各式知名授權卡通人偶，受邀於各政府機構及各大國際品牌商業演出；蘋果劇團是一個兒童戲劇教育的劇團，以教育性內容製作歌舞劇，萍蓬草兒童劇團是彰化縣最早成立的兒童劇團，表演型態融入親子參與，於彰化縣內演出經常爆滿，同時也榮獲彰化縣傑出演藝團隊殊榮。
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