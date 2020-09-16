中市建設局長被跟拍爆公器私用　陳大田提告妨害秘密

台中市政府建設局長陳大田被長期跟拍，遭爆開公務車載太太及愛犬遊嘉義等地，還去健身或到中興大學兼課，疑似公器私用﹔對此陳大田駁斥指控不實，均依法自費加油，指爆料者涉及誹謗與妨害秘密罪，不排除取法律途徑，秘書處與法制室則認為無違法之處。
據了解，陳大田開養護工程處租賃的公務車「私用」是因局長公務車車齡9年的Sentra180，養工處的公務車，是這2、3年的新款休旅車，陳大田行徑已經違反「台中市政府及所屬各機關公務車輛採購作業及管理使用要點」，依台中市政府及所屬各機關公務車輛管理使用要點，規定「公務車輛行駛地點以派車單所填地點為限，不得挪為私用。」
對此，建設局長陳大田表示，身為政務官，不論平時或假日，都要隨時待命，所以我在使用公務座車一切都依照市府公務座車使用規範辦理，即使在假日或私人行程，也是自費油費符合規範。
陳大田說，針對這次有心人士刻意爆料，且跟監、甚至還偷拍，已經造成我的家人心生恐懼，我的同仁也憂心，這是一個有公道的社會，將不排除採取法律行動捍衛我的聲譽。
對於，被跟監偷拍是來自業務上的人嗎？是有得罪人嗎？陳大田表示，這件事是不實爆料，建設局業務量非常大，不臆測是不是有人挾怨報復；另有講到我有帶戶政事務所主任去按摩，跟大家報告她就是我的太太。
另外，局長有局長坐車，為何要用養工處的租賃車？陳大田表示，在公務使用上我都是符合規定，政務官有支用車輛規定辦法，平常都是公務行程，如有涉及私人行程都有自費。政務官其實平時假日都要出勤，在公務車租用上，都依照規定辦理。
市長盧秀燕今(16)日出席潭子農會穀倉修復工程開工典禮受訪表示，公務員使用公務車有一定的規範，公務車加油有時可報帳核銷，有時須自付油資，市府會了解有沒有符合這樣的規範，勿枉勿縱；另在一定情況下，也有規範可自己駕駛，但須自付油錢，總而言之，這屬個案，市府會去了解有沒有違反規範，有沒有自己付錢，市府會勿枉勿縱。
台中市政府表示，政務官無分假日24小時待命服勤，依據「台中市政府及所屬各機關公務車輛管理使用要點」局處長公務坐車得視實際需要自行決定停放地點，供首長使用的車輛得專用借用。市府將持續宣導公務車使用規範，避免引發外界疑慮。
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