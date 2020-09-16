中市建設局長被跟拍爆公器私用　陳大田提告妨害秘密

台中市政府建設局長陳大田被長期跟拍，遭爆開公務車載太太及愛犬遊嘉義等地，還去健身或到中興大學兼課，疑似公器私用﹔對此陳大田駁斥指控不實，均依法自費加油，指爆料者涉及誹謗與妨害秘密罪，不排除取法律途徑，秘書處與法制室則認為無違法之處。



