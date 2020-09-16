中市建設局長被爆濫用公務車　綠營：解決政風處長爭議

台中市政府建設局長陳大田被爆料，濫用公務車，陳大田自認使用符合規定，雙方各說各話，宛如羅生門，亟需政風等相關單位調查釐清真相﹔市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等希望市長盧秀燕立即解決政風處長爭議，避免意氣之爭。



