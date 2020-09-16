國民黨中市黨部外牆換裝　賀中捷、反美豬

國民黨台中市黨部近日外牆換新裝，掛上「祝賀台中捷運即將通車」以及「反對蔡政府開放瘦肉精美豬進口，殘害台灣人的健康，踐踏本土豬農的權益」﹔中市黨部主委林敏霖表示，外牆新看板僅只是第一步，將盤點各區黨部的空間，務必要在有限的經費之下，做最有效的利用，不僅在外觀，也要內造，努力前進。



