日式潭子農會穀倉投入1.7億修復　盧秀燕感謝洪慈庸

日治時期昭和6年興建的「潭子農會穀倉」，為戰時糧食政策重要歷史證據，市府公告為市定古蹟；中市府與中央更投入1億7千萬元辦理修復工程，今(16)日舉行開工典禮，預計2023年完工﹔市長盧秀燕表示，期許未來成為當地重要經濟觀光新亮點。





盧秀燕表示，潭子農會穀倉創建1931年，民國100年被公告市定古蹟後，因應當時台中鐵路高架化建設，穀倉有部分被拆除，當時市府特別承諾未來會修復、保存及使用，因此積極籌資經費，在各方努力下，投入1.7億元修復

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立委楊瓊瓔、立法院顧問洪慈庸、市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃及等均到場共襄盛舉，特別感謝前立委洪慈庸爭取經費。

洪慈庸回顧說，當時數度協調爭取，也在2019年召集文化部與交通部協調補助方案，當時已擔任交通部長的林佳龍部長更承諾盡力支應不足部分，完成補助經費到位的最後一哩路，潭子穀倉的修復工程，在2019年10月核定總經費1億7千萬，爭取到文化部補助7千萬，並由交通部補助3千萬，總補助額1億。

文化局長張大春說，「潭子農會穀倉」創建於日治時期昭和6年，為戰時糧食政策重要歷史證據，反映台灣早期產業發展歷史脈絡及社會經濟意義，且建築為典型日治時期構造及式樣，為目前台灣少數僅存的文化資產，市府於100年3月17日公告為市定古蹟。

張大春指出， 修復完成後，將由潭子區農會營運，規劃為舊有構件、機具及農業相關主題展示，並販售在地特色農產品，同時串連周邊文化資產景點，包括摘星山莊、筱雲山莊、潭子國小日式宿舍等，結合市府推動的「潭心計畫」，形成主題性文化觀光旅遊路線，打造潭子觀光文化新亮點。

台中市文化資產處指出，「潭子農會穀倉」保留完整，包含穀倉、碾米機房與磚造糙米倉庫等三座古蹟本體，主體構造大致完好，完整呈現各棟建築原有功能；建物本身以機能性為出發點，外有日式「鋸屋根式」的屋頂與「太子樓」，內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗，並有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等自動化設備，而「通氣柱」是現代空調設備，見證當時產業建築對於物環控制之成熟；另因應台中鐵路高架化臨時軌的興建，配合將部份古蹟解體(散積稻穀倉庫、粗糠間及糙米倉庫)，將成為國內文化資產因應重大交通建設於原地局部拆解並復原的重要案例。