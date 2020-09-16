中市國土計畫審議通過　新訂11處擴大都市計畫地區

配合全國國土計畫推動，台中市政府擬定台中市國土計畫，以打造「富市台中、宜居首都」為發展願景，經內政部日前召開「內政部國土計畫審議會第14次會議」審議通過，包括台中市11處新訂擴大都市計畫地區、台中國際機場發展計畫等，預計明年4月30日前公告實施。





都發局表示，台中市國土計畫依循全國國土計畫永續發展目標，以及與四生「生活、生產、生態、生機」環境規劃，朝中部都會、山城及雙港三核心，以及六大策略區、九大資源系發展，未來將整合區域資源，與周邊縣市組成經濟圈，推動區域合作取代個體競爭，提升中台都會競爭力。

都發局指出，內政部國審會通過市府11處新訂擴大都市計畫地區，包括龍井新庄子、大肚蔗廍及太平坪林等地區，完善基礎公共設施需求。其中新庄子、蔗廍擴大範圍，包含中興大學實習林場，符合國土保育地區第2類劃設條件，將維護當地原有環境及風貌，保留發展彈性，後續再評估調整當地發展定位。

另外，市府針對氣候變遷提出相關調適策略，包括維護農地面積約4.01萬公頃；另市府提出台中國際機場發展計畫，會中也獲內政部國審會同意，透過「新訂台中國際機場發展計畫」與「變更台中港特定區」，以機場園區概念勾勒機場與周邊區域發展願景。

都發局說，台中市產業用地需求估計民國125年時將達870公頃，市府將利用既有都計工業區、市府開發中產業園區（擴大神岡、大里夏田、塗城），引導控管產業用地供給；針對輔導未登記工廠，也提出約1,557公頃用地區位，滿足用地需求。

都發局指出，台中市國土計畫草案研擬及審議過程，共召開22場公聽會，5次市級專案小組會議，2次市級國審會，1次部級專案小組會議，過程中充分蒐集各方意見，積極與民間團體交流溝通，後續將配合內政部於明年4月30日前，依指定日期統一公告實施，發布實施4年內，將執行第三階段國土功能分區、用地劃設作業，落實「富市台中、宜居首都」願景。