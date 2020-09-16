是過去、現在、也是未來　919全國古蹟日在台南

全國古蹟日今年落腳台南，今（16）日文化部文化資產局長施國隆、台南市長黃偉哲及全國各縣市相關單位代表齊聚成功大學未來館，一起揭開序幕，今年全國古蹟日主題定位為「遺產教育行動．翻轉與創新」，將串聯各縣市政府於9月19日至20日同步舉辦古蹟日活動。
文化部自2001年起響應國際古蹟日，文化部文化資產局長施國隆表示，「文化資產教育」是文化資產保存2.0的工作方針，文化的本質來自於日常生活的創造，而文化資產的內涵則源自文化長期的累積與傳承，在中央與地方政府協力合作之下，透過豐富多元的文化資產教育推廣，讓市民體會文化資產的珍貴價值，並透過體驗式學習，將文化資產保存提升至全民參與的層次。
黃偉哲表示，謝謝文化部、文資局的協助，讓台南的古蹟妥善保存、活化，也讓外地遊客有更多機會接觸，進而喜愛台南的古蹟，這是中央跟地方協力共創的好結果，台南不僅是舉頭三尺有神明，更是掘地三尺有古蹟，且許多的古蹟都在市區裡，不管是廟宇、博物館，甚至是學校的禮堂，都有很多具歷史意義的建築物或設施，歡迎大家9月19日一起來台南尋訪古蹟。
黃偉哲並當場宣布，台南好禮月月抽活動登錄消費金額已破20.8億元，確定加碼再送1戶全新美宅，請大家訪古蹟遊台南不忘消費抽大獎，希望大家暢遊府城盡興而返。
今年全國古蹟日活動共有16個縣市共襄盛舉，各縣市文化局（處）在9至10月期間陸續推出文資小旅行、文資小學堂、老屋影像徵件、實境解謎遊戲、藝術體驗教室、現地走讀、花磚彩繪、剪花藝術研習工作坊及戲劇表演等系列體驗教育活動，寓教於樂讓各地民眾親近文化活動。台南文化局長葉澤山表示，2020年全國古蹟日主場活動在台南，主題展「咕嘰古蹟」將於9月19日至10月28日在國立成功大學未來館2樓展出，以兼具知識與趣味性的遊戲情境，邀請民眾走入「未來教室」，9月19日上午有古蹟日主場開幕活動與體驗市集，活動內容非常豐富多元，敬邀所有朋友熱情參與、好玩道相報。