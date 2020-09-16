中秋連假遊雲林　雲林國際偶戲節虎尾登場

「2020雲林國際偶戲節」將於10月1日至11日在虎尾鎮登場，雲林縣政府今(16)日在交通部觀光局旅遊服務中心多功能廳，邀請布袋戲大師陳錫煌、台南市議員謝龍介及吳鳳等人站台，與雲林縣長張麗善一起邀請民眾中秋國慶連假來遊雲林、看偶戲、吃美食。





▲「2020雲林國際偶戲節」將於10月1日至11日在虎尾鎮登場。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.16）