中秋連假遊雲林　雲林國際偶戲節虎尾登場

「2020雲林國際偶戲節」將於10月1日至11日在虎尾鎮登場，雲林縣政府今(16)日在交通部觀光局旅遊服務中心多功能廳，邀請布袋戲大師陳錫煌、台南市議員謝龍介及吳鳳等人站台，與雲林縣長張麗善一起邀請民眾中秋國慶連假來遊雲林、看偶戲、吃美食。
張麗善表示，雲林是布袋戲的故鄉，偶戲節更是雲林一年一度的重要慶典，今年已邁入第18屆，縣府策劃一系列活動，邀請黃俊雄大師、陳錫煌大師、鍾任壁大師等與弟子同台演出，進行跨時代的對話，讓時間創造新時代的感動，也邀請全台優秀且不同風格的戲團演出，10月10日晚上7點30分還有布袋戲光雕秀，讓熱愛布袋戲的民眾大飽眼福，讓傳統藝術傳承再延續，也讓台灣的布袋戲文化品牌享譽海內外。
文化觀光處長陳璧君指出，今年雲林國際偶戲節再創顛峰，除有包含偶戲小旅行、偶藝文創市集、大小金掌競演、青年主演甄選、踩街等活動，還整合虎尾地方文化館舍從白天到夜晚不間斷偶戲體驗，10月2日開幕音樂會後，特別規劃偶戲不夜城，包含男神live band、露天電影院、中秋團圓等活動。
此外，更以男神時代策劃科技互動體驗特展，於10月1日雲林布袋戲館隆重開幕，將傳統布袋戲以創新科技方式展示，透過展覽讓文化扎根在民眾的心間，活動期間串聯虎尾地方文化館舍及虎尾魅力商圈，完成集點任務，即可抽獎兌換男神限定文創品，讓民眾暢遊雲林，感受全新的雲林國際偶戲節。