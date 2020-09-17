64歲洗腎婦耳朵長期流膿長庚微創手術治癒　病患直呼驚喜

嘉義一名64歲長期洗腎的邱姓女士，因為雙側中耳炎反覆發作，導致兩側耳膜幾乎全部破裂，耳朵流膿、聽力差，原本以為一輩子就這樣了，她說想不到，經過嘉義長庚張耕閤醫師以耳內視鏡微創手術，竟然治好她長期的困擾。



