64歲洗腎婦耳朵長期流膿長庚微創手術治癒　病患直呼驚喜

嘉義一名64歲長期洗腎的邱姓女士，因為雙側中耳炎反覆發作，導致兩側耳膜幾乎全部破裂，耳朵流膿、聽力差，原本以為一輩子就這樣了，她說想不到，經過嘉義長庚張耕閤醫師以耳內視鏡微創手術，竟然治好她長期的困擾。
邱女士因為兩邊耳朵中耳炎反覆發作，長期持續困擾著她，甚至兩側耳膜幾乎全部破裂，耳朵還時常流出膿性分泌物、聽力變差，家人需要靠近大聲講話她才能勉強聽到，已經長期嚴重影響她的生活品質，困擾著她的家人。原本以為這一輩子大概就這樣，直到老去了。
後來，她到長庚醫院耳鼻喉科張耕閤醫師看診，張耕閤醫師針對其症狀，先行控制中耳炎直到穩定，再以「耳內視鏡微創手術」對邱女士進行耳膜修補；術後耳部外觀没有傷口，很快就返家修養，預後也很好，同時也治癒她的中耳炎，從此聽力大幅改善，家人也不再需要提高聲量與拉近距離，而能輕鬆對談，邱女士表示，這種手術方式很輕鬆，想不到這一輩子還能清楚的聽到別人講話，真的改善我生活品質很多，非常感謝！
張耕閤醫師表示，邱姓婦人在許多醫師治療期間，病人需要反覆使用耳滴型抗生素及口服抗生素來控制其中耳炎的急性發作，但是對於一個洗腎病人來說，過多的藥物容易造成身體負擔。傳統中耳炎手術是從耳後切開一個大約5、6公分的傷口，再將皮下肌肉切開至骨頭，然後慢慢剝離部份外耳道黏膜直至中耳腔進行耳膜的修補，這樣的手術方式，尤其對一些有系統性內科疾病，像是糖尿病、肝硬化、慢性腎衰竭、自體免疫疾病的病人，較有傷口感染及預後不佳的風險。
張耕閤指出，現在新式技術為使用耳內視鏡外接螢幕，直接從耳道進入修補耳膜，術後外觀無傷口，疼痛感很輕微，能有效改善病人中耳炎及聽力障礙，修補的素材因為取自病人自身，也比較不會有對異物排斥的問題；目前此項技術已經發展的相當成熟，且運用到的耳部疾病也越來越多，包括腫瘤切除等等，平均一年有超過200位以上病人在嘉義長庚接受此項手術的治療。