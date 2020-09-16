宜蘭臨時轉運站啟用前夕　林姿妙強調縣民需求是首要考量

位於宜蘭後火車站的宜蘭臨時轉運站即將改建，明天起旅客搭車要到新設的臨時轉運站，新站啟用前夕，縣長林姿妙今（16）日特地前往視察，強調準備工作務必嚴謹，必須以縣民的需求為首要考量。
縣府表示，自雪隧開通後，宜蘭轉運站肩負宜蘭市的國道客運及市區客運轉運樞紐，一年旅次累積多達300多萬，現有站體已不敷使用，因此將原地拆除重建，並於現有轉運站旁暫時設置新臨時轉運站，作為興建期間提供民眾轉乘之用。
縣長林姿妙於新臨時站啟用暨新建工程動工前一天前往視察，她特別感謝所有客運業者的配合與協助，並要求交通處要用最嚴謹的態度，不管在新臨時轉運站啟用的動線規劃、或新建工程施工安全，都必須以縣民的轉乘便利、搭乘安全為最首要的考量，延續民眾轉乘便捷。
縣府提醒，新臨時轉運站將於17日啟用，為避免民眾在新舊臨時轉運站轉換期間造成搭乘不便，現有國道客運下客區、停車場及計程車排班區（於林森路上）將繼續延用;另外為維持臨時轉運站交通秩序及交通安全，於校舍路及林森路增繪設「臨時停車接送車位」處，以便民眾等待與接送家人；同時提醒民眾如接送家人、朋友或搭乘國道客運及市區公車，請遵行相關交通規劃並留意相關搭乘動線，以維護轉運站周邊交通秩序。