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跨徑225米　捷運安坑輕軌安心橋破紀錄

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-09-17 09:41:48｜update2020-09-17 09:49:19

安心橋
▲安坑輕軌難度最高的安心橋，17日上午完成全橋合龍作業，主跨徑達到225米，是台灣最長跨距軌道橋樑。(圖/記者康子仁攝)

新北捷運建設進入高峰期，連結新北市新店及安坑地區的安坑輕軌也加緊趕工中，其中難度最高的安心橋，17日上午完成全橋合龍作業，主跨徑達到225米，是台灣最長跨距軌道橋樑，新北市長侯友宜也到場見證，後續將進行橋面及鋼軌鋪設，預計111年完工。



▲侯友宜表示，全長7.5公里的安坑輕軌，沿線設有9座車站。(圖/記者康子仁攝)
▲侯友宜表示，全長7.5公里的安坑輕軌，沿線設有9座車站。(圖/記者康子仁攝)
新北市長侯友宜與地方民代、輕軌沿線里長，共同見證安心橋合龍里程碑侯友宜說明安坑輕軌與新北環狀線十四張站相連，未來完工通車後，民眾能從安坑輕軌轉乘環狀線，不管是到新北市境內其他地區，或者前往臺北市都將更加方便。

全長7.5公里的安坑輕軌，沿線設有9座車站，路線經過新店區安一路、安捷路和安和路，山林景緻美不勝收，同時打造跨越新店溪的安心橋，為了加強河防安全，僅於高灘地落墩，並採大跨距502公尺的「三跨連續不對稱斜張橋」，跨越寬度400公尺長的河川地。

新北捷運局解釋，安心橋跨越新店溪，連接安坑輕軌的十四張站與新和國小站，設計上採「三跨連續不對稱斜張鋼桁架複合橋」，主跨徑達225公尺(225M+150M+127M)，是目前國內最長跨距軌道橋梁，橋塔造型為呈10度傾角之A型鋼結構塔柱，塔高130公尺，自106年10月第一支基樁施工，到109年9月全橋台灣完成合龍，費時約36個月，採用國內首創舉臂工作車鋼橋吊裝工法，並運用3D模擬施工輔助，創下許多軌道工程之最，也有效降低施工難度，將安心橋打造成為新店地區新地標。

新北捷運局也表示，在安心橋完成合龍後，後續將進行橋面板及軌道鋪設，以及機電系統等工程接續施工。目前安坑輕軌整體計畫進度達73.69%，預計111年通車，屆時安坑地區至臺北市的通勤時間約可減少15至20分鐘，帶給民眾便捷交通新選擇。

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