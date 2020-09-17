跨徑225米　捷運安坑輕軌安心橋破紀錄

新北捷運建設進入高峰期，連結新北市新店及安坑地區的安坑輕軌也加緊趕工中，其中難度最高的安心橋，17日上午完成全橋合龍作業，主跨徑達到225米，是台灣最長跨距軌道橋樑，新北市長侯友宜也到場見證，後續將進行橋面及鋼軌鋪設，預計111年完工。
全長7.5公里的安坑輕軌，沿線設有9座車站，路線經過新店區安一路、安捷路和安和路，山林景緻美不勝收，同時打造跨越新店溪的安心橋，為了加強河防安全，僅於高灘地落墩，並採大跨距502公尺的「三跨連續不對稱斜張橋」，跨越寬度400公尺長的河川地。
新北捷運局解釋，安心橋跨越新店溪，連接安坑輕軌的十四張站與新和國小站，設計上採「三跨連續不對稱斜張鋼桁架複合橋」，主跨徑達225公尺(225M+150M+127M)，是目前國內最長跨距軌道橋梁，橋塔造型為呈10度傾角之A型鋼結構塔柱，塔高130公尺，自106年10月第一支基樁施工，到109年9月全橋台灣完成合龍，費時約36個月，採用國內首創舉臂工作車鋼橋吊裝工法，並運用3D模擬施工輔助，創下許多軌道工程之最，也有效降低施工難度，將安心橋打造成為新店地區新地標。
新北捷運局也表示，在安心橋完成合龍後，後續將進行橋面板及軌道鋪設，以及機電系統等工程接續施工。目前安坑輕軌整體計畫進度達73.69%，預計111年通車，屆時安坑地區至臺北市的通勤時間約可減少15至20分鐘，帶給民眾便捷交通新選擇。