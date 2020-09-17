跨徑225米　捷運安坑輕軌安心橋破紀錄

新北捷運建設進入高峰期，連結新北市新店及安坑地區的安坑輕軌也加緊趕工中，其中難度最高的安心橋，17日上午完成全橋合龍作業，主跨徑達到225米，是台灣最長跨距軌道橋樑，新北市長侯友宜也到場見證，後續將進行橋面及鋼軌鋪設，預計111年完工。





▲侯友宜表示，全長7.5公里的安坑輕軌，沿線設有9座車站。(圖/記者康子仁攝)

× ▲侯友宜表示，全長7.5公里的安坑輕軌，沿線設有9座車站。(圖/記者康子仁攝)

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以及機電系統等工程接續施工