新北女力勇往直前　本週四金鐘得主陳妤登場

新北市新聞局延續去年，推出第二季新北女力系列影片，邀請20位20到29歲的新北女性，分享她們懷抱初心勇闖社會、努力戰勝挫折的無畏態度﹔本週將推出在新北成長，拿到金鐘獎新進演員獎的陳妤，分享她從劇場轉換到影視領域面臨的衝擊，讓人看見年輕女力的勇往直前。



