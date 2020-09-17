新北女力勇往直前　本週四金鐘得主陳妤登場

新北市新聞局延續去年，推出第二季新北女力系列影片，邀請20位20到29歲的新北女性，分享她們懷抱初心勇闖社會、努力戰勝挫折的無畏態度﹔本週將推出在新北成長，拿到金鐘獎新進演員獎的陳妤，分享她從劇場轉換到影視領域面臨的衝擊，讓人看見年輕女力的勇往直前。
新北市新聞局長蔣志薇表示，「新北女力」系列影片去年首度企畫，影片以市民角度出發，拍攝各專業領域傑出的新北女性故事，鼓舞所有女性展現自己的可能性，呈現新北市是一座充滿機會、平等和包容的性平友善城市，系列影片在今年6月榮獲2020年傑出公關奬「政府政策溝通獎」肯定。
第二季則以勇敢無畏的年輕女力為主題，希望藉由她們的故事，鼓勵更多年輕女孩無畏挑戰，勇敢追夢，而新北市也將努力打造更多可以讓年輕人盡情發揮的舞台。
今年推出的第二季新北女力，主角都是2字頭的年輕女性，影片特別以流暢快節奏方式剪輯，自初夏上線至今，已陸續推出4集精彩訪談，包括從事舞蹈藝術關懷的薛喻鮮、隻身勇闖泰國市場的張秦芳、城市浪人創辦人張希慈和出身阿美族的客家戲曲老師葉瑋樺等。
本週四將推出第5集，主角為在汐止成長的陳妤，分享她在累積豐富的劇場經驗後，如何面對轉換到影視領域的挑戰，以及在獲得第52屆金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」之後的心境變化﹔精彩的訪談內容將在【我的新北市】臉書粉絲團與YouTube頻道、【侯友宜臉書粉絲團】、【感動，無所不在 新北市紀錄片系列活動臉書粉絲團】、【天下雜誌】臉書粉絲團與YouTube頻道等同步上線。