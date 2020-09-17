嘉縣特色虱目魚宴秋節前舉辦　賴清德巧當代言人推銷

嘉義縣年度超值舉辦的虱目魚宴嘉年華會，今年將首次於9月27日移師布袋高跟鞋教堂舉行，活動精彩豐富，副總統賴清德17日中午結束嘉義縣政府行程，巧遇當起超級代言人，行銷嘉義縣虱目魚，強調虱目魚好吃又營養，台南和嘉義是虱目魚最大產地，吃庶民美食正是時候。
嘉義縣政府17日於中庭宣傳即將舉辦的虱目魚宴嘉年華會，表示將首次移師布袋高跟鞋教堂舉行，有「嘉義優鮮農漁市集」、「食魚文化展示」、「食魚教育闖關遊戲」、「虱目魚品嚐」、「漁村體驗」及「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」等系列活動，預計虱目魚宴開桌120桌，漁村體驗80人。
副總統賴清德17日應邀參加安全住嘉修繕服務交流會，在中午延長會議結束後，巧遇布袋鎮長陳鳳梅力邀能幫虱目魚代言，賴清德二話不說由縣長翁章梁等人陪同突然現身現場，行銷庶民美食的虱目魚，稱讚嘉義縣虱目魚好吃又營養，而台南和嘉義是虱目魚最大產地，他最樂意為虱目魚做行銷，翁章梁表示秋天是品嚐虱目魚最美味的時節，布袋新塭虱目魚是用鹹水養殖，無土味，肉質甜美細緻，而且營養價值很高，可以提供人類優質的蛋白質、脂質、維生素及礦物質，並富含EPA和DHA，因此有「狀元魚」或「牛奶魚」美名，現正是吃虱目魚正對時。
嘉義縣「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」活動，今年邁入第8年將首次在高跟鞋教堂舉行，選在27日傍晚民眾可以一邊細嚐豐盛的虱目魚饗宴，一邊欣賞布袋夕陽，聆聽藝人演出節目精彩，而高跟鞋教堂晚上還安排追光逐影燈光秀，透過燈光與音樂營造出夢幻浪漫氛圍。