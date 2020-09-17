中央、地方關注修繕服務　賴清德：政府的權力是照顧民眾

副總統賴清德今(17)日與嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲共同主持「安心住嘉修繕服務交流會」；台南市各工會志工行善團與嘉義縣工會巧工用心隊進行經驗分享與交流，藉由彼此做志工的經驗相長，讓未來公部門的行政程序更簡政便民，將傳愛與佈善的義舉向外擴散。





▲嘉義縣長翁章梁分享嘉義縣政府為弱勢家庭的現行作為。(圖／記者陳惲朋攝）