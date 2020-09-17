中央、地方關注修繕服務　賴清德：政府的權力是照顧民眾

副總統賴清德今(17)日與嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲共同主持「安心住嘉修繕服務交流會」；台南市各工會志工行善團與嘉義縣工會巧工用心隊進行經驗分享與交流，藉由彼此做志工的經驗相長，讓未來公部門的行政程序更簡政便民，將傳愛與佈善的義舉向外擴散。
賴清德擔任台南市長時，就有台南市工會志工從事傳愛布善的修繕義舉，集結力量為弱勢家庭進行房屋修繕，提升弱勢家庭的生活品質，後經賴清德介入持續牽引擴大照顧層面，所以臺南市各工會在政府的介入下，已經陸續協助117戶弱勢家庭完成房屋改造、修繕，範圍甚至擴及到臺南、屏東、高雄與嘉義等地。
為擴大這份愛的力量，賴清德等人今天特地到嘉義縣來，邀集百工百業的領導人一起分享、召開「安心住嘉修繕服務交流會」，期盼藉助各工會的共識，為弱勢家庭出錢出力。
席間，賴清德引用教宗方濟各的話，他說，從政的目的是要解決民眾，特別是弱勢民眾的問題，「好的牧羊人要有羊群的味道，才是好的牧羊人」，政府的權力是在於照顧民眾的時候，那個才是真正的權力，這就是我邀請大家幫弱勢朋友修繕房子的目的。
翁章梁指出，臺南市自102年起，結合工會志工力量為職災勞工或弱勢民眾進行房屋修繕，是相當難得而可貴的方案；今天特別邀請8家相關工會參加經驗分享交流，期望發揚志工助人的精神與美意，透過勞工專業技能改善弱勢民眾的生活環境。
翁章梁說，為達成「危機救援不漏接」，已經陸續建置6處社會福利服務中心，作為單一而整合性的服務窗口，並連結民間團體為弱勢家庭提供服務，現在也期望各工會力量的加入，能服務更多弱勢家庭。
社會局表示，謝謝台南市分享從人助、自助，到助人的經驗，提供我們來吸收、效法。期盼未來，我們一同幫助弱勢「屋舍空間」的修繕、重建；另一方面，也透過整合的社會福利服務，幫助他們「家庭功能」的修繕、重建。雙管齊下，讓遭遇困難的家庭，能夠度過難關，避免掉進貧困的泥淖。