中火漠視空污不減反增　中市府嚴正「汰舊換新」

台電公司今（17）日召開「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響說明書」公開說明會，中火機組仍維持不減反增；台中市政府表示，台電應先讓老舊機組退場「汰舊換新」，若燃煤機組備用不除役，未來配合用電調度啟用，將不受台中市電力業加嚴標準規範，恐加重中部空氣品質污染負荷，市府嚴正呼籲台電正視空污對中部人的威脅。



