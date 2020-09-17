中火漠視空污不減反增　中市府嚴正「汰舊換新」

台電公司今（17）日召開「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響說明書」公開說明會，中火機組仍維持不減反增；台中市政府表示，台電應先讓老舊機組退場「汰舊換新」，若燃煤機組備用不除役，未來配合用電調度啟用，將不受台中市電力業加嚴標準規範，恐加重中部空氣品質污染負荷，市府嚴正呼籲台電正視空污對中部人的威脅。
市府環保局表示，依據台電公司台中發電廠新建燃氣機組計畫，規劃新建2部燃氣複循環機組，裝置容量合計260萬瓩，提供相當4.7部現有燃煤機組發電量，市府主張汰除4部老舊燃煤機組合情合理，站在維護中部地區空氣品質立場，絕不接受老舊燒煤機組不退場、備著可能啟用的選項。
環保局說明，近年市府積極整治空污、落實減煤政策，去年用煤量及污染物排放降至歷年最低，這是中火啟用發電近30年從未有的精進，空氣品質PM2.5年均值也從104年23.5微克，降至108年17.7微克；未來中火原有10部機組設置容量，再加上2部燃氣機組，總體裝置容量810萬瓩，將成為全世界最大的火力發電廠，新增燃氣機組碳排放量將增加662.45萬噸，身為國營事業的台電，因中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳污名，更讓民眾失去信心。
環保局強調，市府支持「汰舊換新」，反對中火機組只增不減計畫，就環境評估而言，中部地區因中央山脈阻擋，污染無法擴散，中部地區是全國最不適合設立燃煤火力發電廠的地方，面對空污地方政府積極整治，台電規劃再加2部燃氣機組同時，應承諾老舊燃煤機組除役機制，正視中部人維護空氣品質的訴求。