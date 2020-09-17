古坑國中送養二隻狗引話題　校方：狂犬病仍在防疫警戒

古坑國中送養兩隻流連在校園的2隻狗情事，昨天在社群臉書引起熱烈回應，校方雖貼文說明，但動保團體仍痛斥學校做了最壞生命教育；而地方則認為目前古坑仍是狂犬病疫情警戒區域，希望各界應以防疫措施為考量。
古坑鄉在7年多前即傳有狂犬病疫情，在華山、華南、樟湖和草嶺等山區，發生過好幾起的鼬獾攻擊人和家犬情事，經鄉公所將鼬獾檢體送驗後均呈陽性反應，於是緊急進行民眾和家犬貓施打狂犬病疫苗，同時大量捉捕流浪狗貓等防範措施，才將疫情控制，不料在107年12月中旬，古坑鄉又傳狂犬病疫情，在桂林落羽松步道發生３起鼬獾攻擊人事件，使得沉寂的狂犬病疫情再度升高，引起鄉公所重視，立即加強宣導民眾注射疫苗和設置臨時救護站以作防範。
目前古坑鄉狂犬病疫防疫警戒仍未解除，地方對流浪狗仍有所戒心，不過古坑國中在4年前，仍有2隻狗流連在校園，也逐漸和愛狗的師生接近，而成為校園內常客的「小花」和「小黑」，不過最近因校方多方考量，在9月9日請志工將牠們帶走送養，卻引起該校吳姓老師不滿，向前立委陳學聖陳情，指稱學校叫志工把校內2隻狗「小黑」、「小白」帶走，否則就要殺死牠們，2隻狗捨不得離開，躺在地上被鏈條強制拖走，丟置在30公里遠的褒忠鄉，其中小白前天晚上在古坑永光被學生發現，走了30公里的路程，腳底都滲血、跛腳，希望陳委員幫忙允許校園可以有校犬，營造一個友善的校園；該陳情文經陳學聖po上臉書粉絲專頁，即引起網友熱烈討論及分享，許多人到學校臉書留言痛斥，今（17）日一早，學校電話響不停，指責學校及關切2隻狗的狀況。
台灣動物緊急救援小組今天發布新聞稿指出，國內外許多校園都有校犬陪伴孩子們成長，校犬可讓學生變得更成熟，更有責任感，更尊重生命，校犬問題學校應與師生共同討論。
古坑國中教務主任徐歆沛表示，2隻狗平日都校園內，偶而也會跑上2樓在教室走廊或進到教到睡覺，有些學生會上前嬉鬧互動，但也有學生會害怕，老師部分有人覺得狗不亂叫無所謂，但也有人認為狗進教室學生上課易分心等，家長也是正反意見都有；加上近來有校舍拆除、操場整建等工程進行，考量牠們生活環境及校園安全，9月9日請志工將牠們帶走送養，送走過程絕無陳情者所稱用鐵練強行拖走情況。
雲林縣府教育處長邱孝文表示，學校是教育機構，首先應著重在學生的學習權益，有關流浪犬、友善校園與生命價值，都是值得深思與重視；不過，目前古坑地區仍被列為狂犬病防疫地區，雲林縣動植物防疫所仍持續對古坑地區各村里的家犬與流浪狗作狂犬病疫苗注射，學校亦應以配合各項防疫措施為前提，繼續加強防疫宣導和作為。