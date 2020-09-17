古坑國中送養二隻狗引話題　校方：狂犬病仍在防疫警戒

古坑國中送養兩隻流連在校園的2隻狗情事，昨天在社群臉書引起熱烈回應，校方雖貼文說明，但動保團體仍痛斥學校做了最壞生命教育；而地方則認為目前古坑仍是狂犬病疫情警戒區域，希望各界應以防疫措施為考量。





▲古坑國中送養兩隻流連在校園的「小花、小黑」2隻狗，在社群臉書引起熱烈回應。（圖／記者簡勇鵬翻拍,2020.09.17）