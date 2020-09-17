影／不敢懈怠　中彰榮家辦新冠肺炎疫情演練

因應新冠肺炎疫情變幻莫測，為讓人口密集機構能有高效能防疫應變計畫，彰化縣流行疫情指揮中心今(17)日在中彰榮家辦新冠肺炎疫情感染演練，模擬住民發生新冠肺炎感染事件照護人員應變作為，模擬演練過程將製成示範教學影片，分享予其他長期照顧機構，讓防疫工作更完善。
接著至現場(和平房)做實地演練，假設住民被通報新冠肺炎確診時，立即啟動應變計畫，緊急應變小組成員立即分工做好相關感染管制的防疫措施，讓工作人員透過不段的演練增加熟練度，疫情發生時能正確迅速執行各項防疫作為。
王正表示，中彰榮家屬於人口密集機構，面對狡猾的疫情仍務求做好感染管制措施以保障住民身心健康避免傳染，相關防疫工作寧可超前部署、備而不用，尤其現為防疫期間仍於每季辦理防疫推演，不敢鬆懈以備臨危不亂。
演練過程中鄭感染管制師肯定該家照服員均能正確與熟練地依規範，由上而下分別戴上隔離衣、N95口罩、面罩及手套，鄭感染管制師同時也表示該家防疫非常完備，並強調此時境外疫情未見趨緩，國內仍需備戰，平日作好整備，才得以從容應對。
彰化縣流行疫情指揮中心說，為確保狀況發生時能及時因應，各機構均應確實落實人員健康管理、遵循相關感染管制及緊急應變等措施，以降低群聚感染狀況發生，保障民眾及醫護人員健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。