影／不敢懈怠　中彰榮家辦新冠肺炎疫情演練

因應新冠肺炎疫情變幻莫測，為讓人口密集機構能有高效能防疫應變計畫，彰化縣流行疫情指揮中心今(17)日在中彰榮家辦新冠肺炎疫情感染演練，模擬住民發生新冠肺炎感染事件照護人員應變作為，模擬演練過程將製成示範教學影片，分享予其他長期照顧機構，讓防疫工作更完善。





▲國外新冠肺炎疫情仍然緊繃，中彰榮家辦理防疫演練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.17）

× ▲國外新冠肺炎疫情仍然緊繃，中彰榮家辦理防疫演練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.17）

▲中彰榮家辦理防疫演練，模擬住民發生新冠肺炎感染事件照護人員應變作為。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.17）