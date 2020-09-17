影／寒士慶中秋就業包藏深意　月圓人安御守過香爐愛加倍

人安基金會彰化平安站將在25日中秋前夕舉辦「寒士慶中秋」活動，今年在發贈給寒士的「就業包」物資中，特別加入了由義工們縫製的「月圓人安」御守，彰化市長林世賢、彰化縣議員溫芝樺等人，今（17）日在彰化受天宮一同幫御守過香爐，期望讓愛加倍。
人安基金會每年皆會舉辦「寒士慶中秋」關懷活動，發送寒士就業包，今年預計將發放310份，有應景的月餅、柚子以及民生物資，讓寒士們打理門面、順利面試，儘早回到社會正軌，彰化平安站長游山何表示，今年還準備一只手錶送給寒士們，手錶代表時來運轉，希望大家在工作上更掌握自己的時間，翻轉命運。
由彰化縣政府社會處轉介安置到人安基金會的老蕭，今年71歲，原本是職業軍人，生活雖不富裕，但家庭美滿，卻在一次車禍中妻子、孩子和孫子皆不幸罹難，讓他頓失人生依靠，輾轉流浪在員林火車站棲身，目前老蕭正積極找尋工作，期待人生能煥然一新。
彰化縣議員温芝樺說，義工們親手縫製「月圓人安」御守，將溫暖一針一線的縫入其中，今天在彰化受天宮幫御守過香爐，期盼透過玄天上帝的加持，給予寒士朋友雙倍祝福。
彰化市長林世賢表示，感謝人安基金會與西北獅子會及惠心慈善會和眾多善心人士的幫忙，讓彰化地區的寒士們，能夠在中秋節感受到各界的愛心，也希望大家能夠共襄盛舉，多多支持人安基金會彰化平安站「寒士慶中秋」活動。