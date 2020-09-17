影／寒士慶中秋就業包藏深意　月圓人安御守過香爐愛加倍

人安基金會彰化平安站將在25日中秋前夕舉辦「寒士慶中秋」活動，今年在發贈給寒士的「就業包」物資中，特別加入了由義工們縫製的「月圓人安」御守，彰化市長林世賢、彰化縣議員溫芝樺等人，今（17）日在彰化受天宮一同幫御守過香爐，期望讓愛加倍。





▲人安基金會彰化平安站每年都會在中秋前夕舉辦「寒士慶中秋」活動，發贈寒士們「就業包」。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.17）