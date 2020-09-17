小心荷包！金門醫院院區10月15日起違規停車將開罰

當心荷包失血，衛生福利部金門醫院院內道路因違規停車常阻礙救護車通行，甚致引發用路人交通事故，為解決交通安全紛爭，院方公告自10月15日起院內道路適用「道路交通管理處罰條例」，民眾若再違規停車將依法開罰。
金門醫院院區停車亂象叢生，長年飽受自行開車或搭乘大眾運輸系統的就醫病患或家屬的批評，有時車道被兩側違停車輛佔據，導致救護車運送病人到急診室時都必須分神閃避慢行。
院長侯重光指出，為了避免在分秒必爭的狀況下出現不必要的延遲，今年7月22日邀集金門縣政府觀光處、金門縣警察局及金門縣金湖鎮公所共同會勘，並達成認定院內道路屬公眾通行道路，金門縣警察局將納入管理，惟必須由醫院檢討院內道路標線並公告30日後辦理，此次的公告就是讓整個行政流程能夠完備。
侯重光表示，目前醫院除了原有綜合醫療大樓兩側停車場及機車停車場外，今年陸續在醫療大樓門口左右兩側增設2個無障礙車格、3個計程車專用車格及26個機車停車格，且金湖鎮公所後方亦有大型停車場可供到院就醫者或家屬使用。
金門醫院呼籲，民眾應遵守交通規範，不要貪圖一時的便利，造成救護車輛無法通行而導致悲劇發生，待公告日期結束後，若再有違規停車的情況，金湖警分局將依「道路交通管理處罰條例」開罰。