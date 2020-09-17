小心荷包！金門醫院院區10月15日起違規停車將開罰

當心荷包失血，衛生福利部金門醫院院內道路因違規停車常阻礙救護車通行，甚致引發用路人交通事故，為解決交通安全紛爭，院方公告自10月15日起院內道路適用「道路交通管理處罰條例」，民眾若再違規停車將依法開罰。



