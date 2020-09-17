新社老農水良伯出書傳承經驗　籲及早面對極端氣候挑戰

72歲的新社老農陳水良，一生只上過3天小學，卻不吝自我投資，靠著一場又一場演講充實自己，將自己變身「藍海農夫」，創造出培育千元網紋洋香瓜傳奇。陳水良耕作一甲子，除了將畢生經驗撰寫成書，出版「水良伯的老農哲學─聽見植物聲音」，更由今年首次遇上洋香瓜收成銳減事件，預見氣候變遷可能對農業造成衝擊，籲請政府及早因應。





在臺中新社創立「黃河果園」傳奇老農陳水良，儘管未曾受過正統教育，憑著對植物的熱愛和自學不輟精神，年過半百仍勇於逐夢，在22年前，自日本引進「網紋洋香瓜」種子培育，前後忍受七年血本無歸煎熬，沒想到一場暴雨來襲，原本以為心血又要泡湯，意外滿園洋香瓜因為雨水滋潤，反而長得生機蓬勃，讓他悟到溫控致勝關鍵。

▲新社老農水良伯種植網紋洋香瓜多年，首次發生減產失敗紀錄，他認為是天候影響，呼籲政府重視極端天氣對農業的衝擊。（圖／金武鳳攝，2020.9.17)

陳水良說，簡單的事，堅持做就會變成專家。這是他一路走來體悟的老農哲學；他以種植洋香瓜為例，如果沒有堅持到最後，過去努力豈不一場空？現在他將農事當企業經營，效法張忠謀專注做好一件事精神，他按照植物生長季節栽種，例如七至九月是洋香瓜生長季節，他傾盡心力，一心只照顧這件事，絕不一心二用。