新社老農水良伯出書傳承經驗　籲及早面對極端氣候挑戰

72歲的新社老農陳水良，一生只上過3天小學，卻不吝自我投資，靠著一場又一場演講充實自己，將自己變身「藍海農夫」，創造出培育千元網紋洋香瓜傳奇。陳水良耕作一甲子，除了將畢生經驗撰寫成書，出版「水良伯的老農哲學─聽見植物聲音」，更由今年首次遇上洋香瓜收成銳減事件，預見氣候變遷可能對農業造成衝擊，籲請政府及早因應。
在臺中新社創立「黃河果園」傳奇老農陳水良，儘管未曾受過正統教育，憑著對植物的熱愛和自學不輟精神，年過半百仍勇於逐夢，在22年前，自日本引進「網紋洋香瓜」種子培育，前後忍受七年血本無歸煎熬，沒想到一場暴雨來襲，原本以為心血又要泡湯，意外滿園洋香瓜因為雨水滋潤，反而長得生機蓬勃，讓他悟到溫控致勝關鍵。
陳水良說，簡單的事，堅持做就會變成專家。這是他一路走來體悟的老農哲學；他以種植洋香瓜為例，如果沒有堅持到最後，過去努力豈不一場空？現在他將農事當企業經營，效法張忠謀專注做好一件事精神，他按照植物生長季節栽種，例如七至九月是洋香瓜生長季節，他傾盡心力，一心只照顧這件事，絕不一心二用。
陳水良對洋香瓜傾心培育，一生懸命，並曾誓言下輩子還要當農夫；在他用心栽培下，一年只種一期，年產量近2000顆，早年他曾效法日本拍賣方式行銷，曾拍下一顆5萬多元天價，名聲大噪，後來，他認為這種炒作有違他務農本質，很快回歸市場機制，仍創下一顆賣千元傳奇。
一生親耕沒離開土地的水良伯，栽種的蔬果，無論洋香瓜、滿天星百香果、南瓜及高麗菜等，多年來，始終品質優良，產量穩定。唯有今年受極端天氣影響，洋香瓜首次出現質差減產的失敗紀錄，他憂心忡忡提出預警，籲請政府重視天候對農業造成的衝擊，及早因應。
擁有「藍海農夫」美譽的陳水良，曾獲選「為土地鍍金的百大黃金農夫」，最近，天下文化更為他出版《水良伯的老農哲學─聽見植物的聲音》，記錄一生與土地、農作物相互滋養故事，期望帶領讀者了解臺灣這塊土地、關懷全球氣候變遷，進而思考臺灣農業的現在與未來，留給年輕人返鄉的路。