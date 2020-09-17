新竹市立田徑場全新亮相　藍色跑道獲國家認證好吸睛

新竹市民引頸期待的「新竹市立田徑場」今(17)日重新開放啟用，場內煥然一新，除了拆除過去阻礙視線的觀眾台，也新增大棚架讓民眾可在此跳舞、打太極拳，24小時全天開放；另外，全新的彩色田徑場取得國家認證，往後選手在此競賽的成績，都可直接申請入學或進階大型賽事，有助於選手的養成。



