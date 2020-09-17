新竹市立田徑場全新亮相　藍色跑道獲國家認證好吸睛

新竹市民引頸期待的「新竹市立田徑場」今(17)日重新開放啟用，場內煥然一新，除了拆除過去阻礙視線的觀眾台，也新增大棚架讓民眾可在此跳舞、打太極拳，24小時全天開放；另外，全新的彩色田徑場取得國家認證，往後選手在此競賽的成績，都可直接申請入學或進階大型賽事，有助於選手的養成。
市長林智堅表示、「新竹市立田徑場」已有五十年歷史，過去燈光昏暗、還會積水，全新的田徑場經中華民國田徑協會認證，有全新十公分厚的藍色PU跑道、鉛球、鏈球、鐵餅投擲區，以及跳高、跳遠、三級跳遠和撐竿跳高等場域，讓新竹市的體育運動有更多元的發展。
教育處長沈靜濤表示，每位選手只有在中華民國田徑協會認證場地上的成績，才能被列為正式紀錄，若場地無認證，就算當次比賽打破大會紀錄，也僅能當作參考，新竹市田徑場認證給選手更多機會，另外，開放式的大棚架將是民眾欣賞選手最後衝刺的最佳位置。
城市行銷處長顏章聖表示，大棚架將是全新「網美景點」，屋頂採用木板幾何設計，搭配後方彩色田徑場，不管怎麼拍都好看；另外，田徑場也搭配LED燈照明，讓民眾夜晚也安心運動。
對此，成德高中田徑隊員、今年全中運高男組四百接力冠軍朱禎祥、黃左軍、張育誠、陳翊旼表示，之前田徑場跑道認證過期，都要到桃園等外縣市才有認證過的田徑場，如今在新竹市就有認證場地，還有十公分厚的PU跑道，他們超開心，等不及就在這破大會紀錄。