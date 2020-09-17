影／不再痴痴的等　彰化縣推幸福候車亭正式啟用

改善眾多老年人、學生與上班族，經常得忍受風吹日曬雨淋等公車的問題，彰化縣政府積極推動「幸福候車亭」計畫，第一波先改善7個偏鄉與搭車人口較多路線、共10座智慧候車亭，啟用後讓民眾免受等車之苦。





今年起，彰化縣一連3年推動「幸福候車計畫」，第一座幸福候車亭在埔鹽國小外的人行道今（17）日啟用，屋頂有太陽能光電板發電供應整合式智慧型站車，候車亭背板圖案是當地農特產和名勝風景，民眾下載公車APP，雙倍提升等搭公車的品質。

▲彰化縣政府積極推動「幸福候車亭」計畫，第一波共10座智慧候車亭，啟用後讓民眾免受等車之苦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.17）

埔鹽鄉樂齡班銀髮族班員表演舞蹈，慶祝埔鹽鄉幸福候車停落成。縣政府工務處長林漢斌簡報，今年起一連3年，縣內將新增50座候車亭和61座智慧型站牌，今年目標數為10座候車亭及9座站牌，中央補助412萬，縣府負擔123萬710元。

▲工務處長林漢斌簡報。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.17）

林漢斌說，彰化屬於農業大縣，除了鐵路，還擁有彰化與員林兩家客運，但因民眾使用大眾運輸工具並不普及，使得班次少、等車環境不佳，不少長輩、學生與上班族，經常得忍受風吹日曬雨淋等公車。

彰化縣長王惠美說，候車亭簡單大方，可以遮風避雨，今年度有7鄉鎮市共10座候車亭完工，簡約的造型兼具城市美學，從候車亭站體顏色到座椅的透氣設計，以及玻璃彩繪圖樣，各項細節都極具巧思，加上附掛式智慧站牌，提供民眾安全、舒適，並可充分掌握公車資訊的乘車環境。

▲彰化縣一連3年推動「幸福候車計畫」，第一座幸福候車亭在埔鹽國小外的人行道今（17）日啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.17）

埔鹽鄉長許文萍說，埔鹽鄉老年人口占20%，老人家等公車有時一等就是2到3個小時，鄉民代表或村長如果看到，兼當司機載送他們到目的地，有了良好候車亭，可以讓埔鹽鄉民的候車舒適，等車不再辛苦。

▲彰化縣長王惠美說，候車亭簡單大方，加上附掛式智慧站牌，提供民眾安全、舒適，並可充分掌握公車資訊的乘車環境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.17）

彰化監理站長王顯文表示，這次偏鄉候車亭的啟用，讓身為彰化人的他也覺得很有幸福感，有幸福候車亭又有智慧站，絕不會輸給都會區的候車亭，希望能促進彰化縣公共運輸量能大幅成長。